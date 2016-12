Colombia se afianza entre las potencias del ciclismo

Quintana, desde hace varios años ubicado en la élite del ciclismo, es apenas el segundo colombiano que conquista la Vuelta a España y de paso sumó su segunda corona en una de las carreras "grandes" del ciclismo, tras el Giro de Italia de 2014. Además, terminó tercero en el Tour, nuevamente superado por Chris Froome, y ganó la Vuelta a Cataluña y el Tour de Romandía.

El oriundo de Cómbita, de 26 años, ahora cuenta con tres podios en el Tour, luego de sus segundos puestos en 2013 y 2015, en ambas ocasiones detrás de Froome.

"El Tour de Francia es un sueño que permanece en mi mente, y seguiré preparándome y luchando hasta que lo encuentre", dijo el astro del equipo Movistar en julio tras su victoria en la Vuelta.

Tras ofrecer destellos de su talento, y recuperarse de un grave accidente que estuvo cerca de marginarlo del ciclismo en 2013, Chaves finalmente saltó a las planas mayores al ser el primer colombiano que gana una de las clásicas de mayor trascendencia en el mundo, el Giro de Lombardía. El líder del equipo Orica-BikeExchange fue segundo en el Giro y tercero en la Vuelta, donde se sumó a Quintana en un podio dominado por Colombia.

Quintana figuró segundo en la clasificación de World Tour con 609 puntos, 60 menos que el sprinter eslovaco Peter Sagan, campeón mundial de ruta. Chaves terminó noveno con 351 y otro Colombia, Sergio Henao, fue 14to.

Colombia, con las 1.446 unidades obtenidas por 14 de sus mejores ciclistas, alcanzó la segunda posición en la clasificación por naciones, la cual lideró España con 1.475.

Luego de la contundente campaña de los colombianos en carreras de alto nivel, un accidente acabó con la posibilidad de una medalla en el ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Henao parecía encaminado al podio en la prueba de ruta, pero el ciclista de Rionegro sufrió una aparatosa caída en una curva a unos 10 kilómetros de la meta que lo dejó fuera de circulación.

Chaves fue el único colombiano que cruzó la meta, en 21er lugar, tras los abandonos de Henao, Jarlinson Pantano, Rigoberto Urán y Miguel Angel López. Quintana no participó.

López se impuso en la Vuelta a Suiza, una prueba del World Tour en en el que Colombia acumuló cinco victorias.

Fernando Gaviria —otro de los grandes del ciclismo colombiano— combina con éxito la ruta y la pista y en Londres alcanzó la condición de bicampeón mundial en el ómnium. Figuraba entre los candidatos en los Olímpicos, pero se quedó corto, y luego una caída acabó con su aspiración de quedarse con título en el mundial de ruta en Doha.

"Vine (a Río) por la de oro y me llevé la medalla de cuero", repitió frustrado tras terminar cuarto con 191 puntos.

El grupo de promesas es amplio, encabezadas por Egan Bernal, de 19 años. Para Gianni Savio, director del equipo Androni Giocattolli-Sidermec, se trata de "el campeón del futuro".

Bernal se inició de niño en el ciclomontañismo y fue campeón nacional y panamericano. De origen campesino como la mayoría de los corredores colombianos, Bernal ganó este año con autoridad la prueba Pequeño Flandes (Italia), carrera para juveniles, y la escuadra de Savio lo contrató por cuatro años.

Savio quedó impresionado cuando conoció en 2015 el resultado de consumo máximo de oxigeno (VO2Max), 88,8 mililitros por kilo, incluso superior al que registró este año Froome.

A pesar de estos resultados, Bernal sabe que todavía le falta para meterse entre los cabecillas del ciclismo colombianos.

"No me puedo comparar con los mejores ciclistas, acá (en Colombia) hay mucho ciclista bueno", dijo en entrevista con The Associated Press. "Si me comparo con Nairo, cómo voy a quedar".