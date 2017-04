Colombia: mueren cinco obreros por desplome de edificio

Ariel Zambrano, jefe de la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres de Cartagena, dijo a The Associated Press que los heridos fueron llevados a tres centros hospitalarios de esta ciudad y aún hay varios desaparecidos, sin precisar la cifra. “Estamos haciendo el censo de ellos, pero hasta el momento no tenemos un numero de cuántos estarían sepultados bajo los escombros”.

El derrumbe ocurrió en la mañana cuando los obreros colocaban una plancha de cemento en un edificio de siete pisos y ésta se vino abajo. El lugar del incidente se ubica al sur de la ciudad.

La directora del distrito de salud de Cartagena, Adriana Meza, dijo en diálogo con periodistas que hay varias personas con heridas leves y otras de consideración, ya que tienen traumas en distintas partes del cuerpo.