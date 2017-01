Colombia: jóvenes protestan contra policía fumando marihuana

El nuevo código de policía entró en vigencia el lunes, cuando se llevó a cabo la protesta, y no solo castiga a personas que consuman droga o bebidas alcohólicos en sitios públicos, sino también a aquellas que aquellas infrinjan y no respeten las normas sanitarias, o a quienes sostengan enfrentamientos con otras personas y no cumplan reglas de movilidad. Las multas generadas podrían ser de hasta 50 dólares.

Eduardo Vélez, representante del colectivo "Sí a la Dosis Personal", afirmó en diálogo con RCN radio que quienes fuman marihuana con frecuencia están en desacuerdo con el nuevo código, ya que es un absurdo institucional que ahora se imponga una multa. "Es erróneo penalizar el placer íntimo de una persona cuando nadie va a pagar esa multa".

"Este 'fumatón' (como se llamó a la protesta del lunes') es para que se logre consolidar la realización de un gran debate público con el gobierno para definir (un) acuerdo de convivencia entre consumidores y no consumidores", agregó Vélez.

Jennifer Rincón , estudiante de Matemáticas de 28 años que asistió al fumatón y consumió marihuana, dijo a The Associated Press: "es una expresión de un fenómeno diario que se ha venido dando no sólo en Bogotá, sino en muchas ciudades de Colombia para reivindicar los derechos del individuo a su intimidad y que puedas tomar sus decisiones. Ni el Estado, ni la familia, ni un código de policía con una multa prohibirán nunca el saciar sus gustos y si nuestro gusto es fumar marihuana... La estamos consumiendo pacíficamente".

El director de la policía general, Jorge Nieto, dijo a periodistas que se va a iniciar desde hoy una campaña para explicar a los ciudadanos las nuevas medidas. "Vamos a iniciar una campaña en diferentes ciudades del país, para explicarle a la gente este nuevo código, e inclusive lo haremos casa por casa".

En la víspera, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo: "las reglas que tenemos para garantizar la convivencia y el respeto de los derechos de todos están contenidas en el Código Nacional de Policía, pero teníamos un Código que no se había ajustado desde hace más de 45 años".