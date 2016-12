Colombia: dos muertos y 23 heridos en ataque con granada

La alcaldesa de la población de Tumaco, María Emilse Guevara, dijo el martes a la cadena radial RCN que en la noche del lunes dos hombres atacaron el local "donde departían un grupo de personas".

Los heridos fueron llevados al hospital Divino Niño de esa ciudad. "Cuando estaban siendo llevados murieron dos de ellos. Entre los heridos se encuentran jóvenes y adultos que tienen heridas en diferentes partes", explicó la alcaldesa.

Nancy Espacio, gerente del hospital Divino Niño, dijo vía telefónica a The Associated Press que "al centro de urgencias ingresaron en total 25 personas heridas debido al atentado con granada. Desafortunadamente cuando estaban siendo atendidas murieron dos de ellas y nueve fueron remitidas a urgencias de primer nivel al hospital San Andrés de Tumaco debido a sus heridas con facturas en algunos de sus miembros inferiores y superiores. El resto fueron dados de alta porque no presentaban ninguna gravedad".

Los presuntos atacantes, que no fueron identificados, ya han sido detenidos y se convocó a un consejo extraordinario de seguridad en Tumaco.

"Por el momento es prematuro señalar con certeza quién podría haber hecho este atentado, vamos a esperar la investigación de la policía y la fiscalía", dijo Guevara al ser consultada sobre la posibilidad de que detrás del ataque estuviese una banda criminal que opera en la región.

Horas después, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que se reforzará la zona de Tumaco con nuevos efectivos de la policía y la marina, y manifestó que en el lugar operan grupos del crimen organizado, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, e indicó que "la hipótesis más probable de este atentado que sea crimen organizado".

El defensor del pueblo Carlos Negret manifestó en un comunicado su preocupación por la situación en la zona y pidió a las autoridades policiales y militares medidas urgentes frente "al fenómeno de violencia generalizado en la región, que en lo que va corrido de 2016 deja 135 homicidios en zonas rurales y urbanas de Tumaco".