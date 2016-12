Colegio Electoral formaliza elección presidencial de Trump

El intento de algunos opositores de Trump de persuadir a electores republicanos para que rechazaran al presidente electo no fructificó, y el proceso se desarrolló mayormente según el guion. La polarizadora victoria de Trump el 8 de noviembre y el hecho de que la candidata demócrata Hillary Clinton había ganado el voto popular nacional agitó un intenso cabildeo, aunque en vano.

"¡Lo logramos!", tuiteó Trump la tarde del lunes. "Gracias a todos mis grandiosos seguidores, oficialmente ganamos la elección (pese a toda la prensa imprecisa y tergiversada)".

Posteriormente emitió un comunicado en el que decía: "Con este paso histórico ahora podemos concentrarnos en el brillante futuro que nos depara. Trabajaré duro por unir a nuestro país y ser presidente de todos los estadounidenses".

Incluso uno de los adversarios republicanos más aguerridos de Trump, el gobernador de Ohio, John Kasich, dijo que era el momento de apoyar al presidente electo.

"Queremos unidad, queremos amor", dijo Kasich mientras los electores de Ohio votaban para respaldar a Trump en el edificio del Poder Legislativo. Kasich se negó a apoyar e incluso a votar por Trump en la elección presidencial.

Una vez finalizado el conteo, Trump terminó con 304 votos, y Clinton, 227. Se necesitan 270 votos del Colegio Electoral para ganar la presidencia. Texas dio a Trump la cifra requerida, a pesar de que dos electores republicanos emitieron votos de protesta.

En concordancia con un proceso electoral lleno de encono, miles de manifestantes confluyeron el lunes en los capitolios estatales en todo el país para instar a los electores republicanos a que negaran su voto al candidato ganador de su partido.

Más de 200 manifestantes hicieron frente a temperaturas gélidas en el capitolio de Pennsylvania y entonaron: "¡No Trump, no KKK, no un Estados Unidos fascista!", y "¡No a la traición, no a Trump!".

En Madison, Wisconsin, algunos manifestantes gritaron, lloraron y cantaron "Noche de Paz". En Augusta, Maine, los manifestantes golpearon tambores y portaron carteles que decían: "No permitan que Putin elija a nuestro presidente", en referencia al presidente ruso Vladimir Putin.

A pesar del ruido afuera de los capitolios estatales, la votación se realizó casi como fue planeada.

En Nashville, Tennessee, un miembro de la audiencia intentó leer algo de la Biblia antes de que se emitieran los votos, pero se le dijo que no podía hablar.

"Ciertamente apreciamos la Biblia", dijo el coordinador electoral estatal Mark Goins desde el podio; "la respuesta es no".

De todos los estados republicanos, Trump sólo perdió los dos electores en Texas. Uno de ellos votó por Kasich y el otro por el ex representante de Texas, Ron Paul

Clinton perdió cuatro electores en el estado de Washington: tres votaron por el ex secretario de Estado Colin Powell y uno por el líder tribal indio americano Faith Spotted Eagle. También perdió a otro elector en Hawaii, quien voto por el senador de Vermont, Bernie Sanders, a quien Clinton superó en las primarias demócratas.

Varios electores demócratas en otros estados intentaron emitir votos por candidatos de protesta pero cambiaron de parecer y sufragaron a favor de Clinton o fueron reemplazados.

El Colegio Electoral cuenta con 538 miembros, y a cada estado se le designa una cifra con base en el número de representantes que tiene en la Cámara y uno más por cada senador. El Distrito de Columbia tiene tres, pese al hecho de que la sede del Congreso no tiene voto en el mismo.

Los electores republicanos se vieron abrumados por emails, llamadas y cartas exhortándolos a no respaldar a Trump. Muchos de los correos electrónicos fueron parte de campañas coordinadas.

En Baton Rouge, Louisiana, el elector Charlie Buckels hizo un llamado a los detractores de Trump, luego de que el empresario recibiera los ocho votos electorales del estado.

"Para todos aquellos que deseaban que el resultado hubiera sido otro, les agradezco que estén aquí", dijo Buckels, republicano y presidente estatal de finanzas. "Les agradezco su pasión por nuestro país".

___

Los periodistas de The Associated Press Paul Weber en Austin, Texas, Julie Carr Smyth en Columbus, Ohio, Marc Levy en Harrisburg, Pennsylvania, Scott Bauer en Madison, Wisconsin, Erik Schelzig y Jonathan Mattise en Nashville, Tennessee, Kathleen Floody y Alex Sanz en Atlanta, Melinda Deslatte en Baton Rouge, Louisiana, Marina Villeneuve reportó desde Augusta, Maine, Rachel La Corte en Olympia, Washington, y Juliet A. Williams en Sacramento, California, contribuyeron a este reporte.

___

En internet:

Interactivo de la AP sobre resultados electorales: http://interactives.ap.org/2016/road-to-270/

___

Stephen Ohlemacher está en Twitter como: http://twitter.com/stephenatap