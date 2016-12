Cocca deja Millonarios de Colombia y regresa a Racing Club

"Deseo transmitir que por decisiones personales he dejado la dirección técnica de Millonarios", anuncio Cocca en un mensaje publicado en su cuenta Twitter. "Estar lejos de mi familia sumado a que un llamado del club, al cual le tengo mucho cariño, me trasladó que me necesitan me hicieron rever mi postura inicial".

Cocca dirigió al Racing que ganó la liga local 2014, primer título para ese club después de 13 años. La Academia se acaba de quedar sin entrenador por la renuncia de Ricardo Zielinski.

El técnico de 44 años se vinculó con Millonarios en agosto tras la salida del uruguayo Rubén Israel debido a los malos resultados en el comienzo del torneo Clausura, el segundo de la temporada. Millonarios en cuartos de final fue eliminado por Atlético Nacional de Medellín.

"Asumo la decisión de no continuar en forma tardía...Pedir una disculpa a la directiva, al periodismo y, aunque seguro estarán enojados o no compartan mi decisión, a esa hinchada maravillosa", finalizó Cocca su mensaje.

Para sucederlo, Millonarios se inclina por otro extranjero con experiencia en la Copa Libertadores, torneo en el que reaparecerá después de cuatro años.

"Tenemos perfiles de candidatos que nos parecen muy interesantes, estamos en conversaciones preliminares", indicó el presidente del equipo colombiano Enrique Camacho el jueves a Caracol Radio de Colombia.