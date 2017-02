Citan a ex directivo de Banco de España por OPV fallida

Bankia, creado después de fusionar los activos de siete cajas de ahorro españolas en crisis, sacó sus acciones en una oferta pública de venta (OPV) en 2011. Un año después, la entidad crediticia fue nacionalizada tras un rescate financiero que costó a los contribuyentes 20.000 millones de euros.

La corte acusa a ocho funcionarios responsables de supervisar la oferta pública de la entidad de no haber impedido la salida a bolsa, entre ellos Miguel Ángel Fernández Ordoñez, ex gobernador del Banco de España, y Julio Seguro, ex presidente de la CNMV.

El Banco de España señaló que tres de esos funcionarios de alto rango presentarían su renuncia el martes durante una reunión de la directiva.