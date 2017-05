Ciclista hondureño enfrenta deportación tras ser atropellado

Defensores de los derechos civiles criticaron la respuesta de la policía porque en un video tomado por una cámara corporal se puede escuchar a un agente preguntando si el hombre es un "ilegal" antes de ofrecerle asistencia médica cuando yacía sobre la acera al lado de su bicicleta. Momentos después, un segundo agente que habla español llamó a una ambulancia.

"En este caso, a nuestro entender, la víctima necesitaba ser llevada a un hospital, no interrogada sobre su estatus migratorio", dijo Howard Simon, director ejecutivo de la sucursal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Florida, la cual no ha tomado ninguna acción jurídica en este caso.

La hermana del hombre, Olga Huete, dijo que los policías les pidieron que regresaran al lugar del accidente, donde su hermano recibió un citatorio y fue entregado a la Patrulla Fronteriza. La Patrulla de Caminos de Florida no respondió la solicitud de comentario de The Associated Press sobre la manera en que cooperan con funcionarios de inmigración en casos de tránsito.

"Lo que hicieron fue inhumano. La forma en que él estaba acostado ahí sin poder ponerse de pie significa que su salud estaba primero", dijo Olga Huete. "Es verdad, no tiene documentos, pero lo primero que tenía que hacer el agente era asegurarse de que no estaba herido. Pero en lugar de ello fue multado y enviado a la Patrulla Fronteriza. Estamos desconcertados".

Olga Huete cuestionó además por qué recibió una multa su hermano si conducía por un cruce de peatones sin un semáforo o señalamiento de tráfico.

Marcos Huete tiene dos empleos en construcción durante el día y trabaja como lavaplatos por la noche en un restaurante, dijo su hermana. Tiene dos hijas en su natal Choluteca, Honduras. Sus hermanas contrataron a un abogado de inmigración para ver si puede detener su deportación. Mientras tanto está en un centro de detención en Miami.