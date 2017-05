Christie firma ley inspirada en Snooki sobre pago a oradores

"Nuestras instituciones públicas de educación superior deben ser mejores administradoras tanto de los recursos estatales como de las fuentes de ingreso no estatales para asegurar que los costos de una educación universitaria no se vuelva inmanejable", dijo Christie en un comunicado.

El asambleísta republicano John DiMaio dijo que se sintió inspirado a redactar la legislación después de que Polizzi cobró 32.000 dólares para hablar en la Universidad de Rutgers en el 2011. Fueron 2.000 dólares más de lo que se le pagó a la autora ganadora del Nobel Toni Morrison para que hablara en una ceremonia de graduación.

Rutgers le está pagando al actor y músico Steven Van Zandt 35.000 dólares para que hable en la ceremonia de graduación de este domingo. La universidad dice que el dinero para sus oradores proviene de su contrato con Coca-Cola, que le da más de 2,5 millones de dólares al año en patrocinios, comisiones y apoyo al campus.

Muchas universidades luchan con presupuestos ajustados y algunas han recibido fuertes críticas por pagar considerables montos a sus oradores. Las universidades que les pagan a oradores famosos dicen que éstos pueden impresionar a los donantes y despertar el interés de potenciales estudiantes. También ven a un orador notable como un premio para sus graduandos.

El expresidente Barack Obama pronunció el año pasado el discurso de graduación de Rutgers, pero rechazó los honorarios de 35.000 dólares. La universidad aún adeudaba 1,43 millones de dólares por la graduación, incluyendo 523.000 dólares en fondos adicionales destinados a más policías, un consultor de seguridad de tránsito para coordinar el cierre de calles y otros gastos.

Unas 52.000 personas asistieron a la ceremonia del año pasado, casi 50% más que a la de 2015, cuando habló Bill Nye "The Science Guy".

"Jersey Shore", que se transmitió de 2009 a 2012, presentaba un grupo de jóvenes parranderos de ascendencia ítalo-estadounidense que vivían en una casa en la costa. Entre los compañeros de Snooki estaban The Situation, Pauly D y JWoww.

Snooki escribió en su libro "Strong is the New Sexy" que la cara de Christie estaba "llena de odio" luego que ella se le presentó en el 2013 cuando estaban en el malecón de Seaside Heights. Ha dicho que el gobernador es un bravucón y se ha burlado de su peso.

Christie no mencionó a Snooki en su declaración sobre la firma de la nueva ley.