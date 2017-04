Christian Bale es un reportero de la AP en "The Promise"

NUEVA YORK (AP) — La vida del escriba de una agencia de noticias ha sido, tradicionalmente, trabajar en el anonimato. Christian Bale está lejos de eso, pero en "The Promise" el actor interpreta a un reportero de The Associated Press en Constantinopla a principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó la masacre y deportación de armenios bajo el Imperio Otomano.