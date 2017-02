Choque de una carroza en el Carnaval de Río deja 12 heridos

El vehículo accidentado fue el último de la primera escuela de samba que salió al Sambódromo, Paraíso del Tuiuti. Se estrelló contra la barrera que separa las gradas de pavimento hiriendo a espectadores, fiesteros y periodistas. Uno de los reporteros sufrió una fractura expuesta.

La policía comenzó a investigar el incidente en cuanto la carroza concluyó su tránsito por el Sambódromo. Los tres conductores del vehículo serán interrogados el lunes, explicó William Lourenço Bezerra, investigador de la policía, agregando que uno de ellos está en el centro de la pesquisa.

La carroza dio un giro y aplastó a los presentes "contra la valla de un lado. Eso provocó caos. Luego los conductores hicieron una rápida maniobra en la dirección contraria e hirieron a más personas", dijo Bezerra. "El conductor principal de la carroza se mezcló con el resto de la escuela de samba y huyó. Pero ya ha sido identificado y será investigado".

Anna María Ciarlini, coordinadora médica del Sambódromo, explicó a The Associated Press que la mayoría de las lesiones eran menores pero dos personas fueron trasladadas de inmediato a un hospital, una de ellas con heridas graves en la cabeza.

En total, 12 personas resultaron heridas, agregó Ciarlini. Los medios brasileños publicaron que 20 personas recibieron atención médica.

El pavimento del Sambódromo estaba mojado debido a por una llovizna persistente. La lluvia puede dificultar la conducción de las carrozas.

La llovizna también causó problemas a los bomberos, que cortaron una valla para rescatar a dos mujeres ensangrentadas.

La escuela de samba Paraiso do Tuiuti dijo en un comunicado que "lamenta profundamente" lo ocurrido. "Nuestra dirección ofrece su pesar más profundo y está abierta a realizar cualquier aclaración tan pronto como se investiguen todas las causas del accidente. Ofreceremos asistencia a las víctimas de este accidente irreparable", señaló la entidad.

A pesar del incidente, el director del desfile de Río, Elmo dos Santos, dijo que "el espectáculo debe continuar".

"Debido a la lluvia, el vehículo viró bruscamente hacia la izquierda. Los organizadores intentaron ajustarlo, pero perdieron el control. Todo es desafortunado, pero no podemos parar", agregó.

Elmano Santos, un asistente de Río, dijo que se salvó por unos centímetros (pulgadas) que la carroza le pegara.

"Todo sucedió muy rápido. Vi que algunos periodistas resultaron heridos cuando tomaban fotos cerca de la carroza. No recuerdo la última vez que vi un accidente aquí", afirmó a The Associated Press.

Paraíso del Tuiuti fue la primera de seis escuelas de samba que desfilaron durante el gran espectáculo de la noche en el Sambódromo, que se alagará hasta primeras horas del lunes.

Solo el público que estaba en la entrada del Sambódromo estaba al tanto del incidente. Muchos de los que se enteraron después estuvieron de acuerdo con la decisión de no suspender el desfile.

"Todo es muy triste, pero para el Carnaval crearía un problema aún mayor", dijo Jonas Elias, un turista de Salvador. "Por supuesto esto estropea un poco la fiesta, pero decepcionar a toda esta multitud haría la tragedia aún más grande".