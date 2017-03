Chivas y Toluca buscan regresar a la victoria

El Guadalajara, que dejó ir una ventaja de dos goles y perdió una racha de dos triunfos al caer en Chiapas, suma 14 puntos y se ubica en el cuarto puesto de la clasificación.

"Dejamos escapar un partido que estaba ganado y hacemos autocrítica para tener aprendizaje, trabajaremos para que nunca vuelva a pasar, pero no se puede borrar todo lo bueno que se ha hecho hasta ahora por ese lapso malo", dijo el entrenador argentino de Chivas, Matías Almeyda. "El partido fue atípico, no ha sido así todo el campeonato, sólo nos han derrotado dos veces. Ahora lo importante es salir adelante".

Toluca fue superado en casa por Puebla y se quedó con 16 puntos, en el segundo puesto de la tabla solo superado por Tijuana, que tiene la misma cosecha pero una mejor diferencia de goles. Los "Xolos" ponen la fecha en marcha el viernes ante Pachuca.

El partido es el sábado por la noche en el estadio de Chivas.

Ese mismo día, en la capital, un desesperado Cruz Azul procurará ganar su primer partido desde la primera fecha cuando reciba a Chiapas.

La "Máquina", que viene de perder contra el América, sólo tiene seis puntos y es penúltimo de la clasificación sólo por encima de León, que tiene cinco unidades.

El equipo, uno de los más populares del país, no sólo está en riesgo de quedarse fuera de la liguilla por sexto torneo en fila, sino que comienza a meterse en la lucha por no perder la categoría.

"No nos pueden reprochar nada, porque los jugadores dejan el alma en el campo y crean ocasiones", dijo el entrenador español Paco Jémez. "Lo único que (la afición) nos puede recordar luego de todos los partidos que hemos jugado es que somos un equipo que no sabe ganar, o nos cuesta mucho hacerlo, es lo único que nos puede reprochar, lo único cierto es que no ganamos partidos".

América buscará ligar triunfos para meterse a la pelea por la liguilla cuando visite el sábado al colero León.

Las Águilas tienen 10 puntos y marchan en la undécima posición, pero un triunfo combinado con otros resultados los podría meter dentro de la zona de liguilla, a la que acceden los ocho mejores.

El domingo, un Pumas golpeado tras caer ante Tigres en los cuartos de final de Liga de Campeones de la CONCACAF recibe al único equipo invicto en el torneo, Santos.

Los universitarios, que fueron vapuleados 3-0 en casa en la CONCACAF el miércoles por la noche, tienen cuatro partidos en fila sin triunfos en el Clausura donde acumulan 11 puntos y son décimos.

"Fue un objetivo que no se cumplió pero no todas las cosas son fracaso en la vida", dijo el entrenador de Pumas, Francisco Palencia. "Cuando no pones todo lo que está en tus manos y no lo haces con la pasión y la ilusión es un fracaso, lo de nosotros solo fue un objetivo que no se pudo lograr".

En otros partidos: Morelia-Veracruz, Monterrey-Querétaro, Necaxa-Atlas y Puebla-Tigres.