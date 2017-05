Chivas busca pegar primero ante Toluca

"Ganar el clásico de la ciudad fue muy importante y nos da confianza para ir a Toluca a hacer un gran partido", dijo el volante Néstor Calderón. "Vamos con la mentalidad de anotar allá, la intensidad será clave para poder imponer nuestro ritmo desde el primer partido".

Aunque está en semifinales, Chivas ha venido a la baja en las últimas semanas y llega al partido con apenas un triunfo en sus últimos seis partidos.

"Queremos ir por más porque tenemos claro que lo que queremos", agregó Calderón, quien se formó en Toluca. "Todo México voltea a vernos porque representamos al país, al jugador nacional y estamos obligados a pensar en el campeonato".

La buena nueva para el Guadalajara, el único equipo en México que sólo utiliza futbolistas mexicanos, es que Toluca tampoco cerró bien el torneo y también cuenta con sólo una victoria en sus seis últimos encuentros.

"La intensidad va a ser la diferencia y nosotros de local tenemos que sacar una ventaja y esa se logra a través de jugar bien", dijo el entrenador argentino de los Diablos Rojos, Hernán Cristante. "Cuando buscar ganar, ya sea una serie o un campeonato, tiene que sobreponerte a todo, al rival a las posibles decisiones equivocadas de un árbitro, a un estadio, al piso a la lluvia, de eso se trata esto".

Al igual que en la etapa anterior, Chivas podría avanzar gracias a su mejor posición en la tabla donde fue tercero y el Toluca finalizó cuarto.

También el jueves, pero en Monterrey, el campeón Tigres procurará extender su buen momento cuando sea anfitrión del líder general Tijuana.

Tigres, que dejó fuera a Monterrey en la etapa previa, viene de ganar sus últimos cuatro partidos con una pizarra combinada de 14-2.

"Es una motivación que nos vean de manera diferente a lo que fue el inicio de torneo, pero vamos etapa por etapa. Primero queríamos clasificar y sabíamos que muchos equipos no querían vernos porque somos un rival incómodo", dijo el volante de Tigres, Javier Aquino. "No sé si seamos favoritos, porque eso se demuestra en el campo y los partidos no se ganan con palabras, pero sí nos sentimos estables por tener un gran plantel".

Tijuana, que por segunda temporada fue líder, ha perdido dos de sus últimos tres partidos, incluyendo un revés de 3-0 ante Tigres por la 16ta fecha.

"Es un lindo reto el que tenemos que superar para llegar a la final", dijo el portero Gibrán Lajud. "Tigres cerró bien, ha hecho una gran cantidad de goles pero será una oportunidad de probar que somos un candidato serio para el título".