Chivas busca el doblete ante Tigres

"No estamos presionados, pero sí entusiasmados de poder hacer historia, es una ilusión grande estar en esta instancia y no queremos desaprovechar esta oportunidad", dijo el zaguero Edwin Hernández. "Es un sueño levantar este trofeo y más mérito será con esta institución por ser puros mexicanos, porque representamos a mucha gente. Tenemos con qué y sé que se caerán Guadalajara y México si se gana el título".

Chivas terminó tercero en la tabla general, mientras que Tigres se clasificó séptimo, aunque esa posición ya no cuenta para definir a un campeón.

“Rebaño Sagrado está obligado a despertar de su letargo si quiere lograr su primer cetro desde el Apertura 2006, cuando venció al Toluca.

El Guadalajara conquistó su 11er y último campeonato en el torneo Apertura de 2006, y busca empatar con el América como los equipos más laureados del fútbol mexicano. Para para poder igualar a las Águilas, el equipo del "Pelado" Almeyda deberá superar a un equipo que llega a la final montado en una racha de seis triunfos en los que ha superado a sus oponentes por pizarra combinada de 18-2.

Tigres, que en temporada regular apaleó 3-0 a Chivas, tampoco ha permitido anotaciones en sus últimos tres partidos.

"La estadística no sirve, lo que cuenta es la cancha", agregó Hernández. "Ellos han hecho bien las cosas, pero en la liga no se enfrentaron al mejor Chivas y ahora va a ser otro partido porque es una final y son otras circunstancias".

Tigres, que ha disputado tres de la últimas cuatro finales de liga en México y las últimas dos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, busca unirse a Pumas y a León como los únicos equipos en ser bicampeones desde que se instauraron los torneos cortos en 1996.

"La prensa hoy en día, por los jugadores que tenemos nos pone como favoritos, hay que asumir el rol y tener mucha responsabilidad para sacar los partidos adelante", dijo el volante de Tigres, Javier Aquino. "Quien no se emocione con una final es porque no le corre sangre por las venas, tenemos ganas de estar en un equipo de época que marque historia en el fútbol mexicano, es nuestra oportunidad y no vamos a dejar pasarla".

Este será el primer enfrentamiento entre Chivas y Tigres en una final y apenas el tercero en la historia en liguillas. El Guadalajara ha prevalecido en las dos series anteriores, en el Clausura de 2007 con pizarra global de 6-3 y en el Clausura de 2011, cuando se impuso 4-2.

El partido de ida es en el estadio Universitario y la vuelta el domingo por la noche en el estadio Chivas.