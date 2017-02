Chipre espera próximo arribo de 700 migrantes

El ministro del Interior chipriota Socrates Hasikos, que hizo los comentarios a la radiodifusora estatal RIK, afirmó que las autoridades podrán atender adecuadamente cualquier arribo nuevo siempre y cuando las cifras se mantengan bajas. Su pronóstico se basó en los reportes en torno a las actividades de un notorio contrabandista turco, señaló.

Las autoridades en la isla del este del Mediterráneo dijeron creer que el recorrido de contrabando del sábado comenzó en Mersin, Turquía.

Bashir Khashan explicó que tuvo que vender su casa en el poblado sirio de Edlib para reunir 12.000 dólares con el fin de pagarles a contrabandistas turcos para que llevaran a su esposa, a sus cuatro hijos y a su yerno a bordo de la atestada embarcación que tocó tierra justo después de la medianoche. Las autoridades informaron que entre los que viajaban en el bote había 42 niños y 17 mujeres.

Khashan, de 49 años, estaba entre varios sirios que aguardaban afuera de un centro de recepción de inmigrantes cerca de la capital chipriota de Nicosia para saludar a su familia tras el peligroso recorrido de 30 horas.

"No había ninguna otra forma de traerlos para acá", declaró Khashan a The Associated Press. "¿Qué otra cosa puede uno hacer? O te mueres en el mar o te mueres en la aldea".

Khashan añadió que el gobierno sirio había dado un trato particularmente duro a los residentes de Edlib, dejándole pocas alternativas que no fuesen escapar. Él llegó a Chipre en bote hace seis meses y obtuvo un permiso temporal de residencia, pero le está costando trabajo encontrar un empleo después que sufrió una herida en la espalda en un bombardeo en Siria.

Aún intenta dilucidar cómo hacerle para que su hija mayor se traslade a Chipre desde Turquía.

Por su parte, Hamid Idris no se enteró de que su esposa Majeda y tres hijos iban a estar en el bote hasta que su suegro le avisó el jueves por la noche.

"No he dormido un momento en 48 horas", dijo Idris, de 33 años, a la AP. "No quería que mis hijos estuvieran en el bote. Es como si uno jugara a los dados con la vida de ellos".

Ambos hombres dijeron que las autoridades les informaron que sus familias podrán unírseles en los próximos días.