Chilenos se reúnen a fumar marihuana cerca de La Moneda

"Decidimos venir para que las autoridades se den cuenta de que con fumar marihuana no le hacemos daño a nadie", dijo a The Associated Press un estudiante llamado Diego Inostroza.

Manifestaciones similares se realizaron en ciudades del norte y sur del país.

Días antes, se estableció vía Internet que la reunión sería el 20 de abril a las 4:20 horas. El día y la hora de la cita proviene de comienzos de los años 70, cuando se reunió un grupo de estudiantes estadounidenses un 20 de abril a las 4:20 horas y guiados por un mapa comenzaron a buscar una planta de cannabis que nunca encontraron.

La convocatoria de la reunión de este jueves en Chile apareció hace poco más de un mes en redes sociales y rápidamente se multiplicaron los "asistiré" y "me gusta".

Hacia la tarde, un oficial de policía dijo a la AP que había más de 2.000 personas a pesar de que aún no había terminado la jornada.

El primer objetivo de la protesta es que se favorezca a los usuarios sacando el cannabis del listado de drogas duras. Hasta el momento sólo se permite que sea utilizada por fundaciones, farmacéuticas y laboratorios con fines de investigación.

La ley vigente establece sanciones de cárcel que van de cinco a diez años para los condenados por tráfico, que en ocasiones son sólo consumidores, según algunos activistas.

Aunque pudiera parecer paradójico, Chile permite fumar marihuana y comprar semillas e implementos como tierra y abonos especiales, pero no deja cultivarla, transportarla ni concertarse para fumarla públicamente. En determinados casos, autoriza usarla con fines medicinales muy fundamentados.

A mediados de 2015 —con 68 votos a favor y 39 en contra— la cámara de diputados despenalizó el uso de la yerba y de allí regresó a la comisión de salud, donde sigue empantanada por indicaciones del ejecutivo. Por mencionar un ejemplo, la modificación a la actual ley obligaría a un usuario medicinal a pedir permiso a un ente estatal para prepararse un aceite que no requiere ninguna ciencia.

Cecilia Heyder, activista y una de las responsables del llamado al fumatón, dijo a la AP que la idea nació cuando escuchó que en Washington convocaron a un evento similar durante la asunción presidencial de Donald Trump, "pero la idea acá no prendió". Agregó que en febrero se repitió la convocatoria, ahora al frente de La Moneda, "como un acto de rebeldía pura", al que sumó a su amiga Vale Verdosa, una joven próxima a dar a luz.