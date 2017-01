Chile: integración con Asia tras salida de EEUU de TPP

Agregó que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet no enviará el proyecto del TPP para la aprobación del congreso chileno.

"El TPP tal cual lo conocíamos ya no está en la mesa de discusión. Evidentemente no hay posibilidad de mandar un proyecto que no incluye a Estados Unidos, porque esa es una de las cláusulas que están en el acuerdo", dijo el canciller.

Muñoz dijo que Chile, en su calidad de presidente pro témpore de la Alianza del Pacífico, ya invitó a los cancilleres y ministros de comercio exterior de los países de Asia -Pacífico, firmantes y no firmantes del TPP, como es el caso de China y Corea del Sur, a un encuentro que se realizará a mediados de marzo en Viña del Mar y aclaró que Colombia también participará en el encuentro.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, opinó el martes que la decisión de Estados Unidos sobre el TPP "es una señal preocupante respecto del curso que está teniendo la política externa de Estados Unidos respecto a la integración".

"Eso nos afecta y nos llama a trabajar aún más para tener más integración con otros", añadió.