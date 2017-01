Chile: evacuados por incendios temen por sus casas

El alcalde de Portezuelo, Rene Schuffenegger, realizaba un recorrido por las áreas evacuadas y buscaba determinar el número de casas afectadas, aunque en declaraciones a The Associated Press dijo que tenía informes preliminares de solo tres o cuatro viviendas devoradas.

A primera hora, varios lugareños trataron de detener con ramas las llamas que se acercaban a sus invernaderos pero perdieron la batalla, en tanto que muchos bomberos están viajando a colaborar a las zonas amagadas con uniformes que no son los apropiados para combatir incendios forestales.

Ese es el caso del capitán de bomberos Jorge González y 42 voluntarios que llegaron desde Arica —en pleno desierto de Atacama— a Portezuelo, 430 kilómetros al sur de Santiago. Consultado por AP, González precisó que como sus uniformes no tienen las capas necesarias para este tipo de siniestros se quedan un poco más atrás que sus colegas de la zona.

Muchas familias que viven entre escarpados cerros, en medio de bosques y que no aparecen mucho en televisión como las demás áreas afectadas, empezaron a bajar hacia las orillas de las carreteras y se instalaron con pequeñas carpas y carteles que dicen: "Necesitamos ayuda".

En la localidad de Huillín, Fernando Hernández dijo que "a mí no me quedó nada, puramente lo puesto", mientras Jenny Garrido aseguró que lleva dos días a la orilla de una carretera junto a su familia y precisó que, "estamos sin luz, sin agua, sin baño".

Explicó que no acuden a albergues porque "si nos quedamos allá no vamos a conseguir nada, porque se recolecta todo allí en el albergue y cuando uno va necesitando, va pidiendo... si salimos de acá no vamos a conseguir nunca la casa" que perdieron.

Florinda Chamorro, con su marido y sus dos cuñados, están en una carpa individual a la espera de una mano amiga.

Las comunas y localidades más afectadas, desde donde los enviados de televisión transmiten en directo, ya no tienen donde guardar ayuda y hay temor porque se vaya a perder comida, especialmente frutas y verduras.

Unas 19.500 personas —la mayoría militares y policías— incluidos más de 500 brigadistas de más de una decena de países que viajaron a Chile a arriesgar sus vidas por ayudar a desconocidos, ya están combatiendo los siniestros que han consumido 336.520 hectáreas de la zona centro sur chilena con saldo hasta el momento de 11 muertos, según cifras del gobierno chileno.

Los vientos del centro sur del país reactivan con facilidad algunos de los 55 incendios considerados por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, como controlados. Las lenguas de fuego ya no están, pero debajo de la tierra las raíces de la vegetación sigue ardiendo, por lo que un poco de oxígeno aportado por rachas de viento y empiezan nuevamente a arder.

Los incendios forestales, que recrudecieron a comienzos de año, son los peores de la historia de Chile y en la zona afectada han calcinado 366.500 hectáreas, la mayoría de bosques de pino, y ocasionado la muerte de 11 personas.

Aunque los siniestros no avanzan tantos kilómetros como al comienzo, vuelven a reactivarse una y otra vez y centenares de personas pasan las noches en vela, al lado de baldes con agua dispuestas a defender sus casas como puedan.

_____

El camarógrafo Mauricio Cuevas contribuyó con este reporte.