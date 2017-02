Chile: Bachelet niega apoyo de constructora a su campaña

"El año pasado hablé de este mismo tema cuando se me consultó y lo hemos descartado tajantemente", aseveró la mandataria, que añadió: "no he tenido nunca ninguna vinculación con la empresa mencionada".

Bachelet fue consultada por el tema tras concluir un informe público sobre los incendios forestales que han consumido centenares de miles de hectáreas forestales en el centro sur chileno.

Una nota de la revista Veja en su edición del miércoles, titulada "Revelaciones de los publicistas", indica que en el marco de la investigación del caso Lava Jato, el expublicista del Partido de los Trabajadores, José Calvancanti 'Duda* Mendoca, habría vinculado a la mandataria chilena con la empresa OAS en el contexto de una delación compensada. "Los gastos de campaña fueron informados al SERVEL (Servicio Electoral) y fueron aprobados", enfatizó.

OAS es investigada en Brasil por corrupción en el llamado caso Lava Jato.

Según Veja, el expresidente de Brasil, Inacio Lula da Silva, viajó a Chile en noviembre de 2013, ofreció una conferencia y se reunió con Bachelet y, al mes siguiente, un grupo económico integrado por OAS ganó una licitación en el país para la construcción de un puente en el extremo sur.

En la fecha mencionada, Bachelet era candidata presidencial de una coalición de centro izquierda y consiguió su segundo mandato tras una segunda vuelta la primera quincena de diciembre.

La ministra vocera de gobierno, Paula Narvaez, reiteró más tarde a la prensa que "la campaña de la presidenta Bachelet fue debidamente rendida ante el Servicio Electoral. Toda la información está clara y transparente y, por lo tanto, rechazamos todo intento por enlodar esa campaña y vincularla con hechos que son completamente especulativos".

El exdiputado socialista y candidato presidencial Marco Henríquez-Ominami, es indagado judicialmente por usar por varios meses un jet ejecutivo que le proporcionó OAS para que desarrollará su campaña electoral, lo que no fue declarado al SERVEL.