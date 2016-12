Chapman: Maddon me utilizó mal en playoffs con Cachorros

Canjeado por los Yanquis de Nueva York a Chicago a fines de julio, Chapman se apuntó la victoria en el séptimo partido contra Cleveland a pesar de desperdiciar una ventaja en el octavo inning. Después se convirtió en agente libre y firmó un contrato por cinco años y 86 millones de dólares para volver a los Yanquis.

"Pienso que él me usó incorrectamente", dijo el relevista cubano el viernes en una conferencia telefónica. "Creo que sí, que la forma que me usó me usó un poco mal, abusó un poco la forma de ponerme a lanzar, y a veces que yo no tenía que lanzar me puso a lanzar".

"El es el manager, él sabe hacer sus cosas, el dirige como él sabe, como él quiere y como él quiere ganar. Eso fue su decisión hacerlo y yo solamente me preparo, me preparo para estar fuerte, para que mi brazo esté saludable. Gracias a Dios pude hacer el trabajo, pude lanzar la forma que quiso", agregó.

Chapman realizó 273 lanzamientos en 13 salidas en la postemporada, incluyendo 42 en dos y dos tercios de entradas en el quinto encuentro, cuando logró su primer rescate de ocho outs y preservó la victoria de los Cachorros por 3-2.

Luego, con un día de descanso, realizó 20 lanzamientos y sacó cuatro outs en el sexto partido, y 35 lanzamientos en el séptimo, en el que subió a la lomita con ventaja de 6-3 y permitió un doble remolcador a Brandon Guyer y un jonrón de dos carreras a Rajai Davis.

Cuando le pidieron que mencionara un ejemplo de una situación en la que fue mal utilizado, el cubano mencionó el sexto partido, en el que entró en la parte baja del séptimo episodio con ventaja de 7-2, dos corredores abordo y dos outs. Francisco Lindor bateó una roleta a primera base y originalmente fue decretado safe, un veredicto que fue revocado cuando la repetición por video confirmó que Chapman pisó la base antes al recibir el tiro de Anthony Rizzo.

"Estuve lanzando sin necesidad, sabes", criticó. "Estaba un juego bastante abierto, y me usó y me hizo salir al noveno, algo que no tenía que pasar, porque creo yo que ese juego era un juego que teníamos del lado de acá".

"Ya el próximo juego el juego siete era el realmente importante, el de todo", agregó. "Tuve que salir en el juego siete, un poco cansado, un poco diferente, ya no es lo mismo, tú puedes hacer el trabajo, puedes salir a lanzar, pero ya no es la misma efectividad al tú estar cansado".

Maddon no respondió de inmediato a un mensaje para opinar al respecto. Antes del séptimo encuentro de la serie, el manager defendió su decisión. "Tenía bastante claro cómo quería manejar ese inning. Había una amenaza, si no hubiésemos hecho eso, entonces Aroldis hubiese tenido una situación más difícil en uno y dos tercios de innings en la octava o novena".

Chapman también estuvo en la mira de los Marlins de Miami, que le ofrecieron un contrato con la mayoría del dinero en los últimos años, y sin cláusula que le permitiera vetar canjes.

"En verdad estaban cerca para firmarme (los Marlins), pero siempre hice fuerza al equipo que quería ir desde el principio, que eran los Yanquis", apuntó. "Ahí me sentía bien, aparte que están haciendo un equipo joven, un equipo que quiere ganar también.... Los Marlins tratan de hacer un equipo, pero siempre lo están desmantelando y no quería estar en esa situación, y tampoco quería estar cambiando de equipos como acostumbran a hacer los Marlins".