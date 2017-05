Cavaliers llevarán logotipo de Goodyear en camisetas

Goodyear tiene su sede en Akron, Ohio, la ciudad natal de LeBron James, el astro del equipo.

“Ésta es una alianza natural entre dos organizaciones que tienen sus raíces en el noreste de Ohio y que son marcas fuertes, con reconocimiento global”, comentó Rich Kramer, director general y presidente de Goodyear. “Goodyear ha estado conectada siempre con los Cavs, desde la cobertura de nuestro globo dirigible hasta la tremenda pasión de nuestros colaboradores con el equipo, y nos emociona fortalecer aún más dicha relación”.

El equipo consideró que Goodyear es un socio adecuado, en parte por los vínculos con James, tres veces campeón de la NBA.

No se revelaron los términos financieros del acuerdo. Sin embargo, se supo que éste abarca publicidad, camisetas y ventas de mercancía de los Cavs, y podría aportar unos 10 millones de dólares anuales para el equipo.

La imagen precisa del logotipo en el jersey se conocerá a mediados de este año, cuando Nike, que se convertirá en la proveedora oficial de uniformes de la liga, dé a conocer la nueva camiseta de Cleveland.

Los Cavs son la franquicia más reciente de la NBA que firma un convenio con un patrocinador en sus uniformes. El año pasado, la liga aprobó la incorporación de publicidad en las camisetas.

Filadelfia, Boston, Sacramento, Utah y Brooklyn han suscrito ya contratos similares.

Aunque son una novedad en el deporte estadounidense, los logotipos en los uniformes han sido la norma desde hace años en el fútbol mundial.

Iman Shumpert, escolta de Cleveland, dijo que originalmente estaba en contra de la idea. Ahora la acepta como parte de una NBA en evolución.

“Al crecer, uno se acostumbra a ver la clásica camiseta”, comentó. “Al principio yo no vi esto como algo positivo. No me gustaba. Pero luego de ver cómo lo están haciendo y por qué, creo que podemos tener lo mejor de dos mundos. Puedo jugar con una camiseta sin esto y supongo que seré de los primeros que jueguen con una camiseta que lleve esto. Es parte de nosotros ahora y hay que ir hacia delante”.

Mientras se anunciaba el acuerdo dentro del Quicken Loans Arena, el dirigible característico de Goodyear sobrevolaba el edificio y el centro de la ciudad en un día soleado de primavera.

Ahora, será más común ver el dirigible en Cleveland.