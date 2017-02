Castigan a 2 jóvenes por escribir sus nombres en Auschwitz

El abogado de los jóvenes de 17 y 18 años dijo que sus clientes lamentan lo ocurrido y que ya se disculparon por escribir sus nombres y una fecha en la entrada de piedras rojas en Birkenau, parte del complejo Auschwitz. Los muchachos visitaron el lugar el 28 de julio como parte de una reunión mundial de jóvenes con el papa Francisco en Polonia.

De acuerdo con las leyes polacas, cualquier daño al Memorial Auschwitz-Birkenau es un delito grave. Uno de los jóvenes escribió su nombre con un lapicero, el otro grabó su nombre con una piedra.

El abogado Marcin Surowiec dijo a The Associated Press que planea apelar las sentencias porque sus clientes no dañaron la entrada.