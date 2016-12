Cassel jugará con Titans, tras lesión de Mariota

Sí, incluso les ha dicho que deben permitir que el mariscal de campo acaree el balón.

"He estado aprendiendo todo el año a tomar decisiones dependiendo de la reacción de las defensivas", dijo Cassel el miércoles. "He visto mucho esto. Ahora, no sé cuántas veces lo puedo hacer pero desde luego que he defendido esto".

Mariotta sufrió una fractura en la pierna derecha durante el encuentro de la semana pasada, una derrota por 38-17 ante Jacksonville. Cassel jugará de inicio por primera vez en su duodécima campaña.

Los Titans, ya eliminados, jugarán el domingo su último compromiso de la temporada, ante los Texans de Houston.

Correr no es algo que Cassel haya hecho con frecuencia en las temporadas recientes. Sin embargo, acumula 264 acarreos para 1.010 yardas y tres anotaciones.

Tennessee (8-7) busca cerrar la temporada con su primera foja ganadora desde 2011.

El miércoles, Mariota fue sometido a una intervención quirúrgica. Por la noche, los Titans afirmaron que la operación fue un éxito.