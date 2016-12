Casinos atentos a la llegada de Trump, uno de los suyos

Trump asumirá el cargo el 20 de enero, mientras esa rama de la economía enfrenta tres problemas principales que podrían verse afectados por la política federal: los juegos de azar en Internet, las apuestas deportivas y los juegos de fantasía en línea ("daily fantasy sports").

La industria del juego ha enviado su lista de deseos al presidente electo. La American Gaming Association dijo a The Associated Press que le pidió a Trump menos regulaciones, la aprobación de las apuestas deportivas, una campaña contra los juegos ilegales de azar, una reforma tributaria y políticas de inmigración que no ahuyenten a los jugadores de otros países de los casinos estadounidenses.

"El presidente Trump, su gobierno y el Congreso sin duda implementarán políticas que impactarán directamente a nuestra industria en los próximos años", dijo Whitaker Askew, vicepresidente de la asociación, en declaraciones a The Associated Press.

Kirk Blalock, un cabildero que trabajó para el gobierno de George W. Bush, dijo que Trump "llega a la mesa con una sólida comprensión de cómo funciona la industria y cuáles son los desafíos".

Solo tres estados —New Jersey, Nevada y Delaware— permiten los juegos de azar en internet y hay varios opositores bien financiados, respaldados por el multimillonario magnate de los casinos y defensor de Trump Sheldon Adelson, que quieren prohibirlos en todo el país.

Trump y su hija Ivanka crearon una empresa en New Jersey para explorar la posibilidad de ofrecer juegos de azar en línea en New Jersey antes de que el estado los legalizara en 2013, pero nunca solicitaron una licencia para hacerlo.

Durante una entrevista breve en septiembre, Trump dijo a la AP que él no tenía aún una posición respecto a los juegos de azar en línea.

"Tengo muchos amigos en ambos lados de este asunto", afirmó.

Su equipo de transición no respondió a varias solicitudes recientes de comentarios. La asociación de juegos de azar no ha tomado una posición sobre los juegos de azar por internet.

Las apuestas deportivas son actualmente legales en cuatro estados: Nevada, Oregon, Delaware y Montana. Hay decenas de estados que están luchando con el tema de si los juegos diarios de fantasía —donde hay jugadores que apuestan dinero para competir entre sí a fin de reunir equipos virtuales de atletas, que acumulan puntos con base en su desempeño en el mundo real— constituyen un juego de habilidad que no necesita ser regulado, o si es un juego de apuestas.

