Casas Blanca: Trump no bloqueara testimonio de Comey

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump no hará valer su privilegio ejecutivo para impedir que el ex director del FBI James Comey testifique en el Capitolio, dijo el lunes la Casa Blanca, lo que allana el camino para una audiencia pública sobre la relación entre el ex principal funcionario judicial de la nación y el comandante en jefe.