Casa llena de familias fue una trampa mortal en Mosul

Pero siete testigos y sobrevivientes que hablaron con The Associated Press señalaron que las familias se refugiaron en la casa porque la consideraron segura. Los radicales no habían colocado explosivos en el inmueble y ninguno vio a miembros del grupo EI disparando desde la azotea.

El Comando Central de Estados Unidos declinó realizar comentarios hasta que finalice la pesquisa.