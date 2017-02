Casa Blanca "aconseja" a Conway tras promover a Ivanka Trump

Pero el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Jason Chaffetz, dijo que eso no es suficiente y describió los actos de Kellyanne Conway como "equivocados, equivocados, equivocados, claramente fuera de lugar, inaceptables".

El congresista republicano de Utah dijo que se unirá al líder demócrata de la comisión, Elijah Cummings, para solicitar a la Oficina de Ética Gubernamental una revisión del asunto. Chaffetz también indicó que escribirá una carta formal a la Casa Blanca para expresar su descontento.

Dijo que la declaración del secretario de prensa de la Casa Blanca de que Conway recibió "asesoría" no es suficiente.

"Es algo que necesita ser atendido", dijo en una entrevista con The Associated Press. Es la primera vez en el breve periodo del nuevo gobierno que Chaffetz cuestiona un asunto ético.

Posteriormente ante legisladores de Utah, Chaffetz añadió: "Desde luego que voy a denunciar eso. Mi trabajo no es ser un animador del presidente".

La Casa Blanca dijo posteriormente que Trump sigue apoyando a Conway. En respuesta a preguntas de The Associated Press, la Casa Blanca dijo que Trump no vio la entrevista de Conway con Fox News. Pero una portavoz dijo que Trump "entiende que ella simplemente estaba defendiendo a una maravillosa mujer por la que tiene gran respecto y siente que fue tratada injustamente".

El asunto ético comenzó el miércoles con acciones del propio presidente.

Tras darse a conocer que Nordstrom sacó de circulación la línea de ropa y accesorios de su hija, Trump tuiteó — y posteriormente retuiteó desde la cuenta oficial de presidencia — que Ivanka Trump fue tratada "tan injustamente" por la tienda departamental.

Ivanka Trump no desempeña un papel específico en la Casa Blanca, pero se mudó a Washington junto a su esposo, Jared Kushner, quien es uno de los asesores más cercanos de Trump. Siguió la postura de su padre con sus relaciones comerciales al entregar el control operativo de su compañía de moda, pero mantuvo la propiedad del mismo.

Durante una entrevista realizada la mañana del jueves con Fox News desde la sala de prensa de la Casa Blanca, Conway exhortó a la gente a "ir a comprar las cosas de Ivanka", e incluso se jactó de que le estaba dando a la marca "un comercial gratuito".

Aunque Trump y el vicepresidente Mike Pence no son sujetos a las leyes y regulaciones éticas que rigen a empleados federales, no es el caso de Conway, quien funge como asesora del mandatario. Entre las reglas se enlista que un empleado no puede utilizar su cargo "para respaldar ningún producto, servicio o empresa".

"Por cualquiera que sea el motivo, el personal de la Casa Blanca evidentemente cree que están protegidos de la ley de la misma manera en que lo están el presidente y el vicepresidente", dijo Stuart Gilman, un ex asistente especial de la dirección de la Oficina de Ética Gubernamental.

Describió los comentarios de Conway como "increíbles" y recalcó que pusieron en riesgo la reputación de Estados Unidos ante el resto del mundo como un modelo de ética entre empleados gubernamentales.

___

Los periodistas de Associated Press Michelle Price en Salt Lake City, Catherine Lucey y Chad Day en Washington y Anne D'Innocenzio y Matthew Ott en Nueva York contribuyeron con este despacho.