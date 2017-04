Cartes anuncia que no buscará reelección en medio de crisis

En una conferencia de prensa agregó que "es un gesto magnánimo del presidente pero nos mantenemos firmes en apoyar el proyecto de enmienda hasta que se realice el referendo este año para que el pueblo vote libremente por el sí o por el no".

Una copia de la carta del mandatario fue enviada a The Associated Press. "Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia para poner a su conocimiento que he tomado la decisión de no presentarme, en ningún caso, como candidato a presidente para el periodo constitucional 2018-2023", comenzó Cartes la misiva.

Agregó que esperaba que el gesto "sirva para la profundización del diálogo dirigido al fortalecimiento institucional de la república".

El senador oficialista Juan Darío Monges explicó que de todos modos el proyecto de enmienda constitucional aprobado por el Senado "está para ser analizado en la cámara de Diputados" y sostuvo que "la reelección es necesaria para nuestro sistema democrático".

Por la noche, el mandatario difundió un mensaje a través de la página digital del palacio de gobierno ratificando el contenido de su carta al arzobispo pero agregó una acusación contra la oposición.

"La reelección es algo que se viene discutiendo por años. No es exclusivo de esta administración y es algo que tendrá que resolverse en algún momento, cuando los involucrados realmente estén dispuestos a conversar en paz. A los líderes de la oposición pido grandeza, serenidad y por sobre todo, el regreso a una postura de diálogo", dijo.

La misiva de Cartes se conoció horas después de que los líderes de los principales partidos de oposición anunciaran que no concurrirían a una reunión convocada por el presidente para encontrar una salida a la crisis desatada tras la aprobación del polémico proyecto de enmienda constitucional. Dos semanas atrás fracasaron dos reuniones con algunos representantes de la oposición y el martes debía cumplirse el tercer encuentro.

El anuncio de Cartes se produjo, además, un día antes del arribo al país de Francisco Palmieri, secretario de Estado Adjunto Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

La senadora Desireé Masi, del opositor Partido Democrático Progresista, no se mostró satisfecha con el anuncio "porque puede ser una maniobra". "¿Qué seguridad tenemos de que Cartes no cambiará de opinión más adelante y decida presentar su candidatura a la reelección?", se preguntó.

Carlos Filizzola, senador del opositor partido País Solidario pero aliado del oficialismo, dijo estar sorprendido "porque esta renuncia de Cartes no estaba prevista" pero ratificó que "el proyecto de enmienda sigue su curso en Diputados".

Pero el senador Hugo Richer de la concertación Frente Guasú, aliada del oficialismo, fue categórico: "Murió la enmienda".

En el mismo sentido, el analista político Alfredo Boccia dijo a la AP que "percibiendo el clima político puedo asegurar por experiencia que en Diputados no se aprobará el proyecto enviado por el Senado que le había dado media sanción y no habrá referendo".

La carta magna vigente desde 1992 prohíbe la candidatura de un mandatario para un segundo periodo de gobierno aunque no sea consecutivo.

La aprobación de la iniciativa en el Senado el 31 de marzo desató una ola de protestas que culminó con el incendio de una parte del edificio del Congreso y la muerte de un dirigente juvenil de la oposición en un confuso episodio con policías.

Según analistas políticos, el rechazo a la reelección está ligado a la memoria de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), quien se consolidó en el poder mediante sucesivas reelecciones de una democracia de fachada con el apoyo del Partido Colorado.

Las elecciones generales están previstas para el 22 de abril de 2018.