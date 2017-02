Carlos Sadness apuesta por la gente

Su proyecto se dio a conocer gracias al público, primero a través de las descargas de sus canciones cuando aún no había firmado con una discográfica y después con el boca en boca, con el que debutó al otro lado del Atlántico en tres noches abarrotadas en el Lunario del Auditorio Nacional.

Pocos artistas han logrado llenar el Lunario, con capacidad para 1.000 personas, en tres noches seguidas, con filas de fans esperando a verlo por horas y los boletos agotados en cuestión de minutos como lo hizo Sadness en octubre de 2016.

"Pienso que si hubiera sido la discográfica la que hubiera invertido, la que hubiera hecho la propuesta de que la gente me escuchara, se vería al proyecto de una forma menos personal y quizá no hubiera funcionado", dijo en entrevista con The Associated Press. "A veces lo bonito es que la gente sepa que algo ha crecido por la gente, no es tan fácil conseguir eso".

Ahora regresará para una presentación en el Vive Latino el 18 de marzo y el festival Pa'l Norte el 1 de abril además de debutar en Bogotá, Colombia, el 16 de marzo. Nada mal para un músico cuya carrera comenzó hace una década gracias a un amigo que compartió sus canciones en internet.

La gente las bajaba pensando que se trataba de un músico consagrado, incluso le escribían a su amigo para preguntar si no había más canciones de Sadness o un disco. Por esos años el cantautor catalán usaba el nombre artístico de Shinoflow y su estilo era el Hip Hop.

Sadness terminó su carrera de diseño y entró a trabajar en publicidad sin pensar en dedicarse a la música hasta que "se hizo más poderosa que mi propia voluntad", dijo en un encuentro previo con la prensa.

"Tuve una oferta de una discográfica y pensé que si en ese momento no me animaba a hacer mi disco ya no lo haría nunca más, pensé que tampoco perdía nada en hacerlo, en dedicar un año de mi vida a hacer un disco y publicarlo", dijo.

Su primer álbum, ya con el nombre de Carlos Sadness y un estilo de indie rock, fue "Ciencias Celestes", editado por Mondo Sonoro en 2012. Tras decenas de conciertos exitosos en España llegó su segunda placa, "La Idea Salvaje", en 2015, aumentando la popularidad de Sadness, quien tiene varias canciones con más de un millón de vistas en internet.

"Me miraba en el espejo pues veía al final a un tipo raro, tampoco me veía como alguien en quien la gente se pudiera ver reflejado", dijo el músico orejón, de pelo lacio por debajo del hombro, pantalones de tubo y ocasional sombrero. "Te das cuenta que tampoco hace falta que la gente que te escucha sea como tú, vale con que la gente que te escucha te entienda y sienta las cosas que tú sientes a su manera".

"Creo que lo bonito de los artistas es que contamos cosas que todo mundo puede vivir pero las contamos desde nuestro punto de vista".

Su más reciente sencillo es "Amor papaya" a dúo con el mexicano Caloncho, con quien surgió la colaboración en gran parte gracias a sus seguidores.

"En mis redes sociales me dejaban comentarios tipo 'escucha a Caloncho''', dijo. Al músico mexicano también le recomendaban que escuchara a Sadness. Finalmente se encontraron en Barcelona, pero la canción la terminaron haciendo a través de internet. "Lo que queríamos hacer era la oda definitiva a la fruta, un poema afrutado que jugara con la metáfora de la sensualidad", señaló.

Tras ser publicado el 13 de enero, el sencillo sumó medio millón de vistas en una semana y ahora está cerca del millón en YouTube.

Las cifras masivas de la red contrastan con la segunda visita a México Sadness, en la que se presentó en el foro Tejedor de la librería y cafetería El Péndulo, un escenario al que le caben unas 100 personas.

"Me apetecía hacer algo pequeño porque se lo debía a México y me lo debía a mí como capricho personal el hecho de vivir algo íntimo", dijo a AP.

Sadness, cuyo nombre artístico proviene de sus años como estudiante de diseño, tampoco ha dejado esa disciplina. A finales del año pasado publicó en España el libro ilustrado "Anatomías íntimas".

"Tanto las canciones y como libros nacen desde un mismo lugar. Nacen de un pensamiento, de una idea que se desarrolla", dijo. "A veces me preguntan ¿qué te gusta hacer más dibujar o cantar? Y lo que me gusta es la idea de crear".

Por lo pronto, todo es ilusión previa a su debut en el Vive Latino, el festival más importante del rock hispanoamericano.

"Ni el festival más grande de España en el que he tocado es la mitad que el Vive latino", dijo a AP. "Hay días que son días para siempre y yo estoy seguro de que si ya lo fueron los tres Lunarios el Vive lo va a ser también".

En internet

http://carlossadness.com/