Caribe: México derrota a Venezuela, Cuba pasa a semifinales

Con el juego empatado a una carrera por bando, Luis Juárez abrió la novena tanda con un imparable al prado derecho y avanzó hasta tercera base gracias a un error del lanzador Pedro Rodríguez. El emergente Jesús Castillo recibió base por bolas y dejó el escenario listo para el estelar batazo que Valle sacudió en conteo de 3-2 por todo el jardín izquierdo para darle la victoria a México.

México, que en 2016 terminó con registro de 6-0 en ruta al título, firmaba así su novena victoria consecutiva en Series del Caribe. Por segunda ocasión consecutiva, el conjunto mexicano dejó en el terreno a Venezuela con un cuadrangular, luego de que en la final del año pasado Jorge Vázquez la sacó del parque para darle el título a México.

El relevista de los Nacionales de Washington Óliver Pérez (1-0), retiró una entrada en orden para llevarse la victoria, mientras que el descalabro fue para Pedro Rodríguez (0-1), castigado con dos imparables y cuatro anotaciones sin poder sacar outs en su relevo.

En el primer duelo de la jornada, Vladimir García cumplió con una apertura de calidad y William Saavedra bateó un jonrón y empujó tres carreras para impulsar a Cuba a la victoria por 6-1 sobre Puerto Rico.

Los Alazanes de Granma, representantes de Cuba, han ganado sus dos primeros compromisos en el certamen, y aseguraron su pase a las semifinales el lunes.

"No lo considero una sorpresa que hayamos ganado los dos juegos, somos un equipo fuerte y venimos a competir por el título", aseguró el manager de Cuba Carlos Martí. "El equipo está respondiendo bien, Vladimir (García) hizo una gran labor hoy y el bateo ha estado ahí. Ahora fue William (Saavedra) el que metió carreras, pero todos los muchachos tienen la capacidad".

Puerto Rico encajó su tercera derrota en igual número de partidos. Pero los Criollos de Caguas siguen con vida: descansarán este sábado y el domingo se medirán a los Tigres del Licey de República Dominicana en un duelo que podría definir al equipo eliminado de la fase de grupos.

"No hemos podido jugar nuestro béisbol, estamos tristes porque hemos sumado tres derrotas, pero no estamos eliminados", expresó el jardinero Eddie Rosario a The Associated Press. "Aún tenemos una oportunidad y vamos a entregarlo todo para sacar esa victoria y esperar que sea suficiente para avanzar en el torneo", añadió el jugador de los Mellizos de Minnesota y una de las figuras del cuadro boricua.

García (1-0) permitió una carrera y cinco hits al cubrir seis episodios para llevarse la victoria. Jarret Leverett (0-1) sufrió la derrota tras ser castigado con seis indiscutibles y cuatro anotaciones en dos entradas y un tercio.

"Estaba listo para hacer el trabajo, afortunadamente salieron las cosas y ahora estamos tranquilos de que estamos ya en la siguiente ronda, hay que seguir jugando fuerte y demostrar el nivel del béisbol cubano", indicó García a AP.

Saavedra se destacó a la ofensiva al irse de 4-3, sacudiendo su jonrón de dos carreras en el séptimo inning. Carlos Benítez aportó dos imparables y dos producidas, mientras que el estelar Alfredo Despaigne conectó un doble y empujó su primera carrera del torneo con un sencillo en el tercer acto.

"Yo no he dejado de trabajar. En el primer partido me fue mal, pero un mal juego lo tiene cualquiera. Ahora pude hacer el trabajo para ayudar al equipo a ganar", destacó Saavedra.

México (2-0) y Cuba (2-0) lideran el torneo, ambos en las semifinales. Les siguen Venezuela (1-0), Dominicana (0-2) y Puerto Rico (0-3)

A segunda hora el viernes, México se mide a Venezuela para concluir la tercera fecha.