Caribe: Venezuela reacciona en el 8vo y vence a Dominicana

Por segunda edición consecutiva, el representante dominicano se despidió sin conseguir una sola victoria. También suman 10 descalabros consecutivos a lo largo de los últimos tres clásicos caribeños.

"Es una situación difícil. Tenemos ausencias de jugadores muy importantes por decisiones de las organizaciones de las Grandes Ligas, y yo entiendo a los peloteros que tienen que ver por su futuro", dijo a The Associated Press el manager dominicano Audo Vicente. "Pero teníamos un buen equipo. Las cosas no salieron como esperábamos".

Abajo por dos anotaciones, las Águilas del Zulia atacaron en la baja del octavo. Herlis Rodríguez conectó un sencillo y anotó con un doble de Ronny Cedeño, todo con dos outs. Entonces llegó el cuadrangular de Reyes para impulsar al triunfo a Venezuela, que completó la primera ronda del torneo con marca de 3-1.

"Contentos por haber terminado bien esta ronda con una victoria y de gran forma. Los muchachos muestran capacidad de reacción", indicó el piloto de Venezuela Lipso Nava.

Alfredo Marte conectó dos imparables y empujó dos anotaciones por los Tigres del Licey dominicanos. Michael De León, prospecto de 20 años de los Rangers de Texas, bateó de 2-2 con un doble y dos pasaportes en su único juego como torpedero en el torneo.

"Es una sensación extraña. Estoy triste porque no pudimos conseguir el objetivo por el que veníamos, pero me siento contento por haber jugado por la primera vez en una Serie del Caribe y haber tenido un buen juego. Es una experiencia grandiosa para mí", expresó De León.

Tiago Da Silva (1-0) lanzó una entrada en blanco en labor de relevo para acreditarse la victoria, mientras que el revés fue al registro de Juan Grullón (0-1), castigado con tres imparables y tres anotaciones en un episodio lanzado. El veterano Francisco Buttó retiró en blanco el noveno episodio para anotarse el salvamento.

El rival de Venezuela en las semifinales el lunes se determinará tras el partido entre Cuba y el anfitrión México, que se disputaba en el segundo turno de la jornada dominical.

"Todos son equipos fuertes y será un gran reto para nosotros", dijo Nava.