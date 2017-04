"Captain Marvel" será dirigida por dupla indie

Brie Larson protagonizará la primera cinta de Marvel Studios centrada en un personaje femenino. El guion es coescrito por la guionista de "Inside Out" Meg LeFauve y Nicole Perlman, quien coescribió "Guardians of the Galaxy".

Boden y Fleck también colaboraron en el drama de Ryan Gosling "Half Nelson". Son los directores más recientes que pasan del mundo del cine independiente al de los grandes estudios de cine, como Colin Trevorrow, quien dirigió "Safety Not Guaranteed" antes de "Jurassic World" y "Star Wars: Episode IX", o Jon Watts, quien después de "Cop Car" hizo la nueva cinta del Hombre Araña, "Spider-Man: Homecoming".

"Captain Marvel" es un proyecto que ha sido seguido celosamente desde que se incluyó en la lista de próximos estrenos de Marvel Studios. Por su protagonista femenina, muchas personas en las redes esperaban que tuviera una directora, como lo hizo Warner Bros. con Patty Jenkins para "Wonder Woman".

Tras anunciarse la selección el miércoles, algunos se quejaron de que entre los directores había un hombre, pero otros celebraron la elección. Las películas de Boden y Fleck han tenido buena recepción entre los críticos.

Representantes de los realizadores no respondieron mensajes en busca de comentarios.

Lindsey Bahr está en Twitter como www.twitter.com/ldbahr