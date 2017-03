Capacidad de Beltrán en jardín daría opciones a Astros

Beltrán, quien cumplirá 40 años en el primer mes de la campaña, fungirá principalmente como bateador designado de los Astros. El boricua jugaría además unos 30 o 40 encuentros en una nueva posición para él, la de jardinero izquierdo.

Hinch destaca que pedirle a Beltrán que participe en tantos juegos como guardabosque "podría ser agresivo".

"Pero él está desafiando todos los demás conceptos sobre el envejecimiento", recordó el piloto. "Así que, ¿por qué no iba a desafiarlos otra vez?"

Beltrán, se desempeñó en el prado central durante buena parte de su carrera, antes de mudarse al derecho. Sólo dos de los 2.179 juegos de inicio en la carrera del puertorriqueño han sido como jardinero izquierdo.

El más reciente Guante de Oro, de los tres que ha conquistado Beltrán, llegó en 2008, cuando se desempeñó como jardinero central con los Mets de Nueva York.

"Siempre he sido un jardinero", comentó. "No importa si me piden que sea bateador designado, mi mentalidad será la de un jardinero".

Hinch supone que, en el reducido jardín izquierdo del Minute Maid park, Beltrán no tendría que cubrir tanto terreno y se desgastaría menos. Beltrán, quien firmó con Houston para la próxima campaña, cree también que podría ser guardabosque en otros parques de dimensiones reducidas, como el Fenway de Boston.

La capacidad de Beltrán para jugar el jardín ayudaría a que Hinch defina su orden al bate, que podría ser muy poderoso.

Si Brian McCann es el receptor, Evan Gattis podría desempeñarse como designado y Beltrán como jardinero. El cubano Yuli Gurriel sería el primera base titilar, y Hinch necesitaría encontrarle turnos al venezolano Marwin González.

Insertar a Beltrán en el jardín no sólo añadiría un tercer pelotero a un pelotón formado por Nori Aoki y Jake Marisnik. Aportaría la oportunidad de dar al intermedista venezolano José Altuve, al campocorto boricua Carlos Correa o al antesalista Alex Bregman medio día de descanso. Sus bates estarían en la alineación, pero en alguna jornada podría descansar de las labores defensivas.

"No es que quiera encomendar todo a Beltrán, pero su capacidad para moverse en el jardín ayudará a abrir esto un poco", dijo Hinch.

Y aunque la pretemporada suele ser el momento idóneo para hacer estos experimentos, Hinch no ha podido realizarlos. Beltrán, Correa y Bregman están jugando en el Clásico Mundial de Béisbol. Altuve pegó apenas el martes su primer hit en la Liga de la Toronja, un día después de volver a la alineación.

Dueño de 421 jonrones y un promedio de .281 en su carrera de 19 años, Beltrán aportó dos imparables el lunes a la victoria de Puerto Rico sobre Holanda en la semifinal. Elevó a .476 su promedio en el Clásico.

"Ha sido grandioso", comentó Hinch. "No es sorprendente que sea el líder de ese equipo. Él y (el cátcher Yadier) Molina son evidentemente las dos figuras principales de su equipo".

Beltrán no ha jugado como jardinero izquierdo en el Clásico.