Campo de golf de Río: ¿Quién juega? ¿Quién paga?

Cuatro meses después del final de la justa olímpica, asoma una prueba incluso más difícil: ¿Qué hacer con el campo en un país donde pocos juegan golf, y en una ciudad que no puede costear su mantenimiento?

"No será fácil", reconoció Paulo Pacheco, presidente de la Confederación Brasileña de Golf, en una entrevista con The Associated Press. "Es un reto. No es algo fácil de lograr, será muy difícil. Creo que esta es la única oportunidad que tendremos para impulsar el golf en Brasil".

Todo está a medias alrededor del campo, excepto el campo mismo, que parece destinado a convertirse en un elefante blanco.

Catalogado como el primer campo de golf público de primera categoría en todo el país, el campo está a la sombra de varias torres de apartamentos de lujo conocidas como "Riserva Golf", un proyecto que no estará listo sino hasta 2018. Muros de ladrillos y rejas tapan la vista desde la calle, y no hay letreros que señalicen la entrada al campo ubicado en Barra da Tijuca, un suburbio al oeste de Río.

Una vez se cruza al maltrecho estacionamiento y se entra a la casa club, no hay tienda de venta o alquiler de equipo, unos pocos muebles, ningún golfista profesional a la vista ni tampoco un sitio para comer.

Y muy pocos jugadores.

Apenas cuatro hombres estaban en el campo una mañana esta semana, aunque una lluvia mañanera tampoco ayudó mucho. Pero incluso cuando hay buen clima, la concurrencia es poca en una ciudad de seis millones de habitantes que tiene apenas 1.500 golfistas.

En total, Brasil tiene unos 20.000 golfistas, comparado con los 25 millones en Estados Unidos. El deporte es jugado casi exclusivamente por los ricos.

Otro problema es encontrar el dinero para dar mantenimiento al campo. El alcalde Eduardo Paes, quien está a punto de dejar su cargo, asegura que la ciudad no puede pagarlo, y ha recordado que no hubiese favorecido su construcción de no ser por los Juegos Olímpicos.

"No es un deporte popular en Brasil", dijo Paes el año pasado. "Pero hay ciertas cosas que tienes que hacer cuando vas a realizar los Juegos Olímpicos".

La semana pasada, un tribunal estatal congeló las cuentas bancarias de Paes mientras la fiscalía investiga si otorgó un beneficio tributario indebido al desarrollador de la obra. También se congelaron las cuentas del desarrollador.

El estado de Río de Janeiro se declaró en estado de "calamidad financiera", y está atrasado en varios meses de pagos a sus maestros y otros empleados públicos. El país atraviesa su peor recesión en décadas, y el desempleo alcanzó el 12%.

Pacheco, quien ha estado administrado el campo, fue impreciso al momento de explicar cómo lo mantendrán a flote. Indicó que dejará el puesto en unas cuantas semanas, y que hay negociaciones encaminadas con una nueva compañía para que lo administre a partir del 1 de enero. Pero todavía no hay nada firmado a sólo dos semanas del plazo.

Dijo que los empleados de la compañía administradora actual sólo han recibido "pagos parciales", pero siguen cumpliendo con sus labores mientras las partes negocian un acuerdo de pago. Algunos empleados se quejaron hace varias semanas por no haber recibido sus salarios.

Neil Cleverly, el británico que ayudó a construir el campo y administró en algún momento su mantenimiento, ya no trabaja en la obra porque su visa expiró. Pacheco dijo que faltan unos seis meses para que el campo pueda funcionar a su máxima capacidad, y calculó que el costo de mantenimiento es de entre 75 y 100 mil dólares mensuales.

Los dirigentes del golf internacional están preocupados.

"Como sucede desde el principio de este proyecto, ha sido difícil conseguir información precisa sobre la situación de parte de los encargados del campo de golf olímpico a corto y largo plazo", dijo el vicepresidente de la Federación Internacional de Golf, Ty Votaw.

Pacheco admitió que los encargados locales han tenido problemas para organizarse. Indicó que un nuevo portal de internet y las agencias turísticas de Río promocionarán el campo, que cobrará 80 dólares por ronda a partir del 1 de enero.

En un trato con la ciudad, el desarrollador Pasquale Mauro invirtió unos 20 millones de dólares para construir el campo, a cambio de permisos para construir apartamentos de lujo en uno de los terrenos más valiosos de Río.

Marcos Dias, uno de los cuatro jugadores que estaban en el campo esta semana, dijo que podría ser un factor clave para desarrollar el deporte en el país.

"Antes no había ningún lugar para practicar, ahora tengo lo que necesito para mejorar", comentó. "En Estados Unidos hay buenos lugares para practicar. Aquí pasa lo mismo con el fútbol. A dondequiera que vayas hay una cancha de fútbol. Pero para el golf, es muy inusual tener un campo así para jugar".

Doug Ferguson y Renata Brito contribuyeron con este despacho.

