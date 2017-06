Campeones: Ramos, el hombre del minuto 93 del Real Madrid

Conocido por sus certeros cabezazos que producen goles cuando más lo necesitan, el zaguero y capitán madridista también marcó en la final de 2016, otra vez ante el Atlético, para empatar 1-1, y luego convirtió su tiro en la definición por penales que le dio otro trofeo al conjunto merengue.

Ramos tendrá la oportunidad de levantar su tercera “Orejona” en las cuatro últimas temporadas cuando el Madrid enfrente el sábado a la Juventus en la final en Cardiff.

“En Madrid, el espíritu nuestro nos obliga a luchar hasta el final y eso hay que tenerlo siempre en el pensamiento”, dijo Ramos el viernes. “Y cuando parece que no, pues esa esperanza que pueda existir es lo último que uno debe de perder”.

Ramos también marcó el gol del empate 1-1 ante el Barcelona en un partido por la liga española en diciembre. Dos partidos después de ese clásico, Ramos hizo un tanto a los 90 minutos que sentenció un triunfo 3-2 sobre Deportivo de La Coruña. Ambos resultados resultaron ser cruciales para que el Madrid ganase su primer título de liga en cinco años

En la Supercopa de Europa ante el Sevilla el año pasado, volvió a anotar a los 93 minutos para mandar el partido a una prórroga en la que el Madrid conquistó la corona.

“Hasta que no pita el árbitro, al final siempre hay una oportunidad de cambiar el resultado, y eso lo que suelo siempre tener al presente”, señaló. “Hay veces que se cumple, hay otras que no. Pero ojala mañana (sábado) no suframos tanto”.

Ramos es el zaguero que más goles ha anotado en finales por el Madrid, y esta temporada suma 10 tantos en todas las competencias, su más prolífica como goleador.