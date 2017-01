"Cambios trascendentales" retrasan libro de Ivanka Trump

Portfolio, un sello de Penguin Publishing Group, reprogramó la fecha de publicación para el 2 de mayo. Trump comenzó el proyecto cuando su padre todavía era un candidato improbable para la Casa Blanca y lo terminó antes de su asombrosa victoria en noviembre. El libro ahora incluirá un prefacio que escribió después de las elecciones.

Se prevé que el esposo de Trump, Jared Kushner, fungirá como asesor para la nueva administración y la familia está en proceso de mudanza de Nueva York a Washington. En un comunicado enviado a la Associated Press el martes, Portfolio dijo que la postergación de la publicación ayudaría a "facilitar estos cambios trascendentales en la vida de Ivanka y le daría tiempo para instalar a sus hijos en su nuevo hogar, escuela y ciudad".

Según la editorial, el libro refleja el "continuo compromiso (de Ivanka Trump) para inspirar y empoderar a las mujeres para que definan el éxito en sus propios términos y creen las vidas que quieren vivir". Donará todas las ganancias, incluyendo su adelanto, a causas benéficas.

Ivanka Trump es autora de "The Trump Card: Playing to Win in Work and Life", publicado en el 2009.