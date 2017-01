Cae la libra antes de discurso de primera ministra británica

Sin embargo, ella ha enfatizado que la medida no será ni abrupta ni pausada, sino un proceso ajustado a los intereses británicos. "Está en el interés del Reino Unido y de la Unión Europea llegar al acuerdo más justo, a un acuerdo que tenga sentido para todos", declaró el lunes la vocera de May, Helen Bower.

Se han divulgado pocos detalles sobre el discurso que dará May ante diplomáticos extranjeros y funcionarios públicos en la Lancaster House de Londres, una mansión que ha alojado a cumbres internacionales durante décadas.

La oficina de la primera ministra indicó que buscará "una Gran Bretaña global" que sea abierta al mundo pero "al mismo tiempo construyendo una relación positiva con sus amigos y vecinos europeos".

Poco hizo ese resumen para levantar la cotización de la divisa británica, que estuvo por debajo de los 1,20 dólares la mañana del lunes ante versiones de prensa de que May se pronunciaría a favor de sacar a Gran Bretaña del mercado común y aduanero.

La libra ha perdido aproximadamente una quinta parte de su valor desde que una mayoría de británicos en un referéndum en junio votaron a favor de abandonar el bloque continental.

Algunos medios de prensa conjeturaron que May se pronunciará a favor de abandonar la unión comercial y aduanera a fin de poder ejercer un mayor control sobre la inmigración, tema que inquietó a muchos de los partidarios de la salida. La UE ha dejado en claro que Gran Bretaña no puede gozar de los beneficios comerciales de la unión si no acepta el libre tránsito de personas también.

