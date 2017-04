Caballero: La fantasía se presta para abordar muro de Trump

Aunque "también hay documentales muy frontales que te enseñan esas realidades (el drama de la inmigración) y esa es otra manera válida de hacerlo", señaló el artista el martes por la noche en una entrevista con The Associated Press en el marco de la 6ta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá, donde fue uno de los conferenciantes de lujo.

El también diseñador de producción opina que el cine regional debe seguir su ruta ya trazada con una visión propia y propositiva y no prestarle mucha atención al líder estadounidense, al menos desde el campo de la producción audiovisual.

"Creo que ahora no hay que darle mucha importancia a Trump porque va a quedar solo. Francamente me parece que se ha generado un gran caos por alguien que no vale la pena porque a la final esto se va a revertir y se va a revertir pronto", opinó Caballero.

"Lo que hay que observar es realmente lo que se desnudó con todo esto, que es una profunda crisis de valores del mundo actual y concretamente de una América que pretendía ser progresista y resultó ser muy conservadora", agregó.

Cineastas latinoamericanos han abordado el tema migratorio desde ángulos diversos y desde hace mucho tiempo. En el caso de la migración centroamericana y mexicana a Estados Unidos, el sufrimiento y los abusos contra esta gente mayormente pobre que busca una mejor vida se han expuesto en la pantalla grande, a veces también con dosis de sentimentalismo y humor.

¿Pero marcará el discurso antiinmigrante de Trump un cambio de enfoque en la gran pantalla?

"Hay que ver qué pasa", dijo Caballero, premiado recientemente con el Goya del cine español por la dirección artística en "Un monstruo viene a verme" (2016) del español Juan Antonio Bayona, también del género de fantasía.

"Creo que hay que seguir haciendo nuestros proyectos, que abunden (en) nuestras cosas, en nuestros idiomas, con nuestra cosmovisión", subrayó. "Me parece que lo nuestro más que ocuparnos de denunciar una cosa tan claro, por lo menos en mi caso, es seguir haciendo nuestras cosas... proponer nuestros puntos de vista".

Para Caballero, el cine latinoamericana disfruta de un momento sano.

"Está buscando sus propias historias, está buscando sus propios formatos; en documentales está muy bien", señaló. "Hay cineastas con voces muy fuertes".

Caballero acaba de tomar parte en el rodaje de la nueva cinta de su compatriota Alfonso Cuarón, "Roma", en México. El filme retrata un año en la vida de una familia mexicana de clase media a principios de la década de 1970.

El director artístico dijo que en Panamá se llenó de energía y pudo ver parte de lo que se está haciendo en el cine de la región. Unas 70 películas de todo el mundo se exhibieron durante el festival, que finalizaba el miércoles.

