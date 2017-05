Brasil: Corte Suprema investigará grabación

En lugar de ello, el asediado líder se mantuvo desafiante en un mensaje a nivel nacional para responder a las acusaciones de que fue grabado avalando pagos al ex presidente de la cámara baja Eduardo Cunha. La existencia y los contenidos de la grabación fueron reportados la noche del miércoles por el periódico Globo.

"En ningún momento yo autoricé el pago de nadie", aseguró Temer rotundamente, alzando la voz y golpeando el podio con su índice.

"No renunciaré", subrayó.

La Corte Suprema de la nación abrió una investigación sobre las acusaciones y levantó el sello con respecto a la grabación. Globo entonces publicó los casi 39 minutos de grabación, la cual es de mala calidad y con frecuencia inaudible.

En ella se puede escuchar a dos hombres hablando sobre Cunha, quien cumple una sentencia por cargos de corrupción, pero de quien se cree que aún podría proporcionar testimonios que ocasionarían daño a decenas de políticos. El reporte de Globo señaló que las personas en la grabación son Temer y Joesley Batista, ejecutivo de la compañía empacadora de carne JBS.

Un hombre, al parecer Temer, se queja que Cunha podría potencialmente ponerlo en una situación embarazosa.

"Dentro de mis límites, yo hice ahí lo más que pude. Arregle todo", responde el otro hombre, al parecer Batista. "Él vino y cobró, etc., etc., etc. Estoy bien con Eduardo, ¿OK?".

El primer hombre dice entonces: "Tienes que continuar con eso, ¿ves?"; a lo que el segundo hombre responde: "cada mes".

Aun antes de que fuera revelado el audio, el jueves comenzó con un pánico después del reporte de Globo.

En cuestión de 90 minutos, el índice bursátil Ibovespa, el principal de Brasil, perdió 10% y las transacciones fueron suspendidas por 30 minutos. El real cayó 8% ante el dólar en la primera mitad del día. Ambas cámaras del Congreso suspendieron sesiones _incluso el trabajo sobre la legislación que el gobierno de Temer espera que saque de su peor recesión en décadas a la economía más grande de Latinoamérica_, y la oficina del presidente canceló todas sus actividades programadas.

La presión contra Temer creció durante el día. Se habló de que ministros del gabinete estaban considerando renunciar a sus cargos, y el ministro de Cultura ciertamente lo hizo hacia el final del día. Políticos de oposición exigieron la renuncia del mandatario. Dos pequeños partidos aliados retiraron su apoyo a Temer en el Congreso.

"Hay bandos que están dejando su base, ministros abandonando el gabinete. Aun si las grabaciones no muestran algo tan terrible, no se puede dar marcha atrás", dijo Claudio Couto, un profesor de Ciencias Políticas en Fundacao Getulio Vargas, una universidad y centro de estudios con sede en Sao Paulo. "Si Temer no cae, encabezará un gobierno muerto en vida", agregó.

Por la noche, una protesta de varias miles de personas en Río de Janeiro fue dispersada cuando hombres enmascarados lanzaron objetos la policía, la cual respondió con gas lacrimógeno. En Sao Paulo, la ciudad más poblada del país, cientos de manifestantes se reunieron en la avenida principal para exigir la renuncia de Temer.

"Después de que se hicieron públicos los contenidos de la grabación, no le queda otra opción a Temer que renunciar", dijo Augusto Tadeki, un técnico en computación de 23 años desempleado. "O tiene que renunciar o será enjuiciado políticamente. Nosotros permaneceremos aquí; continuaremos manifestándonos todos los días hasta que se vaya".

De ser confirmadas, las acusaciones podrían resultar devastadoras para Temer, cuyo gobierno se ha tambaleado de crisis en crisis desde que asumió la presidencia hace poco más de un año.

Las tasas de aprobación a la gestión de Temer están alrededor de 10%.

En abril salió a la luz que ocho ministros de su gabinete estaban siendo investigados en casos relacionados con sobornos o aceptación de donaciones de campaña de la compañía constructora brasileña Odebrecht, uno de los negocios principales implicados en la red de corrupción en Petrobras.

"No se me ocurre cómo Temer puede sobrevivir esto”, comentó David Fleischer, un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Brasilia. "Hay demasiada gente en contra de él”

Cunha encabezó el juicio político que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff el año pasado y al ascenso de Temer, quien para ese entonces era vicepresidente. Cunha fue luego sentenciado a 15 años de cárcel por corrupción.

___

El periodista de The Associated Press Peter Prengaman reportó desde Río de Janeiro y los periodistas de la AP Mauricio Savarese y Sarah DiLorenzo reportaron desde Sao Paulo.

____

Peter Prengaman está en Twittrer como twitter.com/peterprengaman; Mauricio Savarese como twitter.com/MSavarese y Sarah DiLorenzo como twitter.com/sdilorenzo