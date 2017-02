Brasil: Algunos policías en huelga regresan a laborar

Por la mañana, el ministro de Defensa exhortó a "todos los buenos policías" a regresar a las calles, incluso después de que reconoció que la vida estaba volviendo a la normalidad ahora que más de 3.000 soldados patrullan las calles.

El Departamento de Seguridad Pública de Espirito Santo indicó en una declaración el sábado por la tarde que agentes patrullaban el centro de Vitoria, la capital del estado. No dijo cuántos se presentaron a trabajar, pero una foto adjunta a la declaración parecía mostrar al menos algunas decenas. El portal noticioso G1 reportó que había 60 policías.

Los agentes también se reportaron a trabajar en otras dos ciudades, de acuerdo con Gustavo Tenorio, portavoz del departamento.

Sin embargo, se desconoce si la fuerza en su conjunto está preparada para volver a sus labores. Por la mañana, el gobierno dijo que los agentes rechazaron un acuerdo, anunciado el viernes, para concluir el paro de una semana por mejoras salariales.

Como parte del acuerdo, el gobierno no iniciaría medidas legales contra los agentes que regresaran el sábado al trabajo. Por ley, los agentes no pueden declararse en huelga, por lo que este paro era considerado ilegal.

La violencia se produjo tras una serie de protestas lideradas por familiares de los agentes. Esposas y otros familiares bloquearon los barracones con el fin de exigir un aumento de sueldo para los oficiales. El gobierno había presentado cargos contra más de 700 agentes acusados de negarse a trabajar.

Esto dejó a Espirito Santo dependiendo de los soldados federales, quienes han patrullado las calles de varias ciudades desde los primeros días de esta semana. El ministro de Defensa Raul Jungmann dijo el sábado que hay 3.130 soldados en el estado.

El funcionario aseguró que desde que llegaron las tropas cesaron los saqueos y los ingresos ilegales a propiedad ajena. También indicó que ha habido una reducción en los homicidios.

Las autoridades estatales no aceptaron la exigencia de subir los salarios, pero dijeron que revisarían el sistema de ascensos. Algunos familiares de los policías militares entrevistados por los medios dijeron que no se les había consultado y no aceptaban el plan, lo que deja entrever la posibilidad de que algunos barracones continuaran bloqueados el sábado.

Debido a la ausencia de patrullas, las escuelas cerraron y se interrumpieron los servicios en hospitales públicos. El transporte público se suspendió y algunos comercios fueron saqueados.