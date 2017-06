Bosh no volverá a jugar con el Heat por coágulos

MIAMI (AP) — Los coágulos de sangre que han afectado a Chris Bosh las tres últimas temporadas representan una condición médica que podría poner fin a su carrera como basquetbolista, y permitirá al Heat de Miami sacarlo de su plantilla y no tener que contar su sueldo para efectos del tope salarial de la NBA, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.