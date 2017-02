Bosé: "Trump nos va a venir muy bien a todos"

"Es impresionante", dijo a un grupo de reporteros sobre su presentación del domingo en la plaza principal de la capital. "Es el gran público de la ciudadanía mexicana y ver que estaba tan presente creo que es uno de los más grandes honores y halagos que se pueden tener".

Durante su presentación en el Zócalo, Bosé se expresó en contra de muros como el que el presidente Donald Trump, al que aludió durante el concierto por su rubio platino, planea construir en la frontera entre México y Estados Unidos.

"Era un discurso necesario, solidario y pacífico", dijo Bosé, quien esa noche entonó su canción "Nada particular" ante la situación que ha creado tensión entre ambos países. El tema está dedicado a "estas faltas de solidaridad, estos impedimentos a que el exiliado, el inmigrante, pueda tener la posibilidad de volver a empezar una vida en un lugar donde no corra riesgo".

Pese a "la rabia" que le ha provocado el cambio en el gobierno estadounidense, Bosé cree que tendrá un lado positivo. Incluso "nos va a venir muy bien a todos", dijo.

La condición sería que México deje "de mirar a Estados Unidos como único factor de dependencia económica y empiece a ver al resto de Latinoamérica, hacia Asia, hacia Europa y sobre todo hacia sí mismo".

A Bosé, quien realiza activismo a través de Paz Sin Fronteras y la Fundación Patrimonio Indígena MX, le preocupa el mundo que vivirán sus cuatro hijos.

"Desgraciadamente no voy a poder entregarles el mundo que yo pensaba que les iba a poder entregar. Estos últimos años ha habido cosas que han sucedido que quién de ustedes esperaban que iban a suceder", dijo el astro español, quien está por inaugurar una Casa del Niño Indígena en Citincabchén, Yucatán. "Me preocupa el cambio climático también, les voy a poner en manos a la próxima gran guerra que va a ser la del agua".

Su "MTV Unplugged", lanzado en mayo de 2016, marcó un cambio en su carrera como el primer álbum en formato acústico tras años enamorado de los sintetizadores. Bosé reconoció que esto le abrió el panorama a nuevas posibilidades, como la versión en tango de "Morir de amor" que interpretó en el Zócalo.

"No soy acústico", dijo. "Cuando ya entendí que no había que comparar, dije no solamente 'voy a aprovechar para cambiar arreglos' sino 'voy a aprovechar para hacer nuevas actitudes, nuevas extensiones y estructuras', y ha sido fantástico, ha sido todo un descubrimiento".

Pero, aclaró: "No voy a hacer esto toda mi vida, además para que sea único este proyecto así tiene que quedar".