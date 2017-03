Booker anota 70 puntos por los Suns ante los Celtics

David Thompson, David Robinson y Elgin Baylor son los únicos otros jugadores que han alcanzado esa cifra en un partido de la NBA. Baylor también tenía el récord de puntos contra los Celtics, al anotar 64 con los Lakers de Minneapolis el 8 de noviembre de 1959.

"Esto no ocurre muy seguido, en especial frente a un equipo realmente bueno a la defensiva como los Celtics de Boston", afirmó Booker. "Estaba en un estado de gracia. Es un poco difícil de explicar. He tenido esa sensación antes, pero nunca a semejante nivel".

La victoria fue la tercera seguida de Boston, que vengó así un descalabro de último segundo en Phoenix sufrido este mismo mes.

Al principio los Celtics dominaron la revancha cuando metieron ocho triples durante un segundo periodo de 37 puntos para tomar una ventaja de hasta 26 tantos. Sin embargo, Booker anotó 51 después del descanso, incluidos 28 en el último cuarto a medida que sus compañeros le enviaban pases casi cada vez que avanzaban hacia la cancha rival.

El entrenador Earl Watson incluso utilizó un par de tiempos fuera en los últimos minutos para que él pudiera tener más tiros. A medida que ascendía el total de puntos de Booker, incluso algunos aficionados de Boston comenzaron a vitorearlo.

"Fue extraño lo que estaban haciendo", señaló el jugador de los Celtics, Isaiah Thomas, quien metió 34. "Nunca he visto nada igual. Es lo que es... Quiero decir que era obvio lo que estaban tratando de hacer. Intentaban darle la mayor cantidad de puntos posible. Me quito el sombrero ante él. Jugó impresionante".

Watson no ofreció disculpas por su estrategia.

"No vengo a una cancha a caerle bien a la gente. No me importa eso, francamente no me importa", afirmó. "Estamos tratando de lograr algo importante con este grupo de jóvenes".

Chamberlain tuvo seis partidos de al menos 70 puntos.

Booker superó por mucho su máxima cifra de puntos en un partido en la NBA, que era 39.