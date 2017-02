Bolivia: pueblo reclama construcción de obras prometidas

La protesta inició el lunes con un bloqueo carretero pero escaló la mañana del miércoles, cuando se registraron saqueos y choques entre seguidores y contrarios al alcalde Edgar Ramos, del partido del presidente Evo Morales, que inició su gestión en 2015. La junta de vecinos de Achacachi acusa a Ramos de incumplir con la construcción de escuelas y el avance de servicios básicos.

"No han habido resultados y eso lo que cuestionamos. No hay obras y el alcalde no da la cara. Nosotros sólo pedimos su informe", dijo el presidente de la junta de vecinos del municipio, Esnor Condori, a radio Erbol.

Los seguidores de Ramos son los denominados "ponchos rojos", indígenas aymaras afines a Morales. Al inicio del enfrentamiento, rompieron vidrios de algunas casas mientras se abrían camino.

Asimismo, de acuerdo a Condori, una turba de vecinos quemó el auto y la casa del alcalde.

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, dijo por teléfono a The Associated Press que por la tarde se había despejado y que estaban recogiendo información. Los enfrentamientos dejaron cinco heridos leves.

Mientras tanto, en la ciudad de La Paz, se llevó a cabo un paro médico junto con funcionarios de los seguros de salud, lo que generó la suspensión de cirugías hasta mañana, informaron los dirigentes.

La protesta se dio en contra de una autoridad designada por el gobierno para dirigir un seguro público, el cual está siendo acusado de corrupción.