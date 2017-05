Bolivia analiza posible juicio corto a 9 detenidos en Chile

En tanto, decenas de personas marcharon en La Paz contra la detención de los bolivianos.

“Los familiares no están aceptando porque estaríamos haciendo ver algo que no es cierto. Nuestros hijos no son ladrones y peor que ellos manejan armas para robar”, dijo Sandra Mariscal a radio Erbol, madre de uno de los detenidos.

El 19 de marzo la justicia chilena ordenó la prisión preventiva por 120 días de los nueve detenidos, acusados de robo y porte ilegal de armas en territorio chileno. Según las autoridades bolivianas éstos repelían a contrabandistas que ingresaban desde Chile cuando fueron interceptados por policías chilenos en territorio boliviano.

Un juicio abreviado implica aceptar los cargos de los que se los acusa a cambio de una sentencia menor y que luego sean expulsados a la frontera boliviana, explicó Mariscal.

El arresto de los nueve bolivianos elevó la tensión entre los dos países, que mantienen un litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda de Bolivia de una salida soberana al mar.

En los últimos dos meses Chile le negó la visa a cinco funcionarios bolivianos para ingresar a ese país y visitar a los detenidos.