Bogotá celebra 30 años de feria del libro con dos Nobel

"El eje central es la celebración: la idea es que las personas se acerquen al libro desde la alegría, que no se sientan intimidados", dijo a The Associated Press Giuseppe Caputo, director cultural de la feria. "Hay eventos para todo el mundo, también para aquellos que están llegando a la literatura desde otros oficios como la música o la gastronomía", agregó.

Entre los autores invitados se encuentra el surafricano John Maxwell Coetzee, que ofrecerá charlas sobre los derechos de los animales y hablará de sus libros favoritos. También leerá un texto inédito.

Por su parte, Vidiadhar Surajprasad Naipaul, de Trinidad y Tobago, es escritor centrado en visibilizar las historias "oprimidas" y hará un elogio al viaje y a la mirada.

Entre otros autores extranjeros, también participarán Richard Ford y Richard Blanco (Estados Unidos), Geoff Dyer (Inglaterra), Pierre Lemaître (Francia), Boaventura de Sousa Santos (Portugal) y Enrique Vila Matas (España). Fernando Vallejo, William Ospina, Fabio Rubiano y Evelio Rosero, entre muchos otros, representan a Colombia.

El de la feria no es el único aniversario: también se celebrará el medio siglo de la publicación de "Cien años de soledad", que llevó al Nobel de Literatura al colombiano Gabriel García Márquez, así como el centenario del mexicano Juan Rulfo o los 40 años de "¡Que viva la música!".

Esta obra del también colombiano Andrés Caicedo dará continuidad a una serie donde músicos como el argentino Fito Páez o los colombianos Carlos Vives o Andrés Cepeda hablarán sobre sus libros.

En el evento, Francia está dispuesta mostrar "la faceta más contemporánea de su creación editorial", según el embajador Jean-Marc Laforêt, con énfasis en los textos para jóvenes y en los cómics, géneros con fuerte arraigo en el país. Además de Lemaître, premio Goncourt por sus novelas policíacas, el público podrá escuchar a los franceses Jérôme Ruillier, autor de cómics, o Marie-Aude Murail, de literatura infantil y juvenil.

"La literatura juvenil francesa se ha caracterizado siempre por su alegre diversidad y rechazo al formato único", dijo Murail, autora de decenas de obras, en representación de su país en la inauguración de la feria donde reivindicó los textos para jóvenes como grandes oportunidades para "viajar" y descubrir el mundo. "Leer es ponerse entre paréntesis para regresar a la vida más fuertes y más livianos", ahondó.

A medio año de firmar un acuerdo de paz con la principal guerrilla del país, Colombia no puede evitar seguir hablando de reconciliación. "Todavía quedan muchas preguntas en el aire y estas mesas buscan provocar un diálogo", afirmó Caputo. La española Gabriela Ybarra, autora de "El comensal", aportará su experiencia como víctima de la violencia en el País Vasco, pero los autores abordarán en esta sección la memoria, la migración, la democracia o la violencia de género. José Antonio Loazada, jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dialogará con Rafael Guarín, miembro del principal partido opositor al acuerdo de paz.

Después de la edición de 2016, marcada por la polémica de la irrupción de los autores "youtubers" en la feria del libro, esta versión se presenta más inclusiva: con programas para niños y adolescentes separados y diseñados cada uno de forma especializada o con eventos sobre la discapacidad y la lectura, como talleres de braille y charlas sobre lenguaje de señas.