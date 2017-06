Black Eyed Peas y Robbie Williams a concierto en Manchester

Katy Perry, Coldplay, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Take That y Niall Horan también actuarán en el evento, llamado "One Love Manchester", que se realizará en el Emirates Old Trafford.

Los bolesto salieron a la venta el jueves. Las ganancias irán a un fondo de emergencias creado por la ciudad de Manchester y la Cruz Roja británica.

http://www.ticketmaster.co.uk/arianagrandemanchester