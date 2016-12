Beyonce encabeza lista de 10 mejores álbumes de 2016 de AP

1. "Lemonade", Beyonce. Justo cuando pensamos que Beyonce ya no podrá superarse a sí misma, la superestrella lo hace de nuevo. La cantante siguió su sorpresivo lanzamiento de "Beyonce" de 2014 con otro disco épico, "Lemonade", en el que canta sobre una relación dificultosa, la vida familiar y el orgullo de la raza negra a ritmo de R&B, rap, rock, pop, country y más. El álbum, realmente una obra de arte, va de emotivo y pasional a juguetón y alegre, mostrando el crecimiento y vigor de Queen Bey, definitivamente la reina de la música y la cultura pop.

2. "Anti", Rihanna. De cerca le sigue Rih. "Anti" llega cuatro años después de su último álbum, su mayor receso entre proyectos, y la estrella supo usar con sabiduría ese tiempo: es dinamita a lo largo del disco en canciones que van de la divertida "Work" a la seductora "Kiss It Better" y la pervertida "Sex With Me".

3. "A Seat at the Table", Solange. Yo quiero un puesto en la mesa de Solange solo para decirle gracias. Su nuevo álbum — y chicos, ella ha estado haciendo música maravillosa por años — es una mirada cohesiva, profunda y cruda al alma de una artista que navega las aguas de la vida. Trae el interludio de vuelta al formato del álbum — algo que ha estado ausente desde hace un tiempo — para contar historias que llevan a pensar.

4. "24K Magic", Bruno Mars. Bruno Mars es fácilmente el astro pop más original y talentoso sobre la faz de la Tierra. Su nuevo álbum, una aventura de R&B inspirada en los 90, demuestra que mientras fue un parrandero en "Uptown Funk", es el parrandero MAYOR en "24K Magic".

5. "Illuminate", Shawn Mendes. Es bueno que Shawn Mendes sea un ídolo adolescente, porque las chicas finalmente se están enamorando de un músico verdadero. El cantautor de 18 años lleva su arte a un nuevo nivel en su segundo álbum, mostrando que es una auténtica estrella de rock. Sus habilidades con la guitarra han progresado, sus letras han madurado y su voz es nítida. Este chico se las trae.

6. "Coloring Book", Chance the Rapper. Felicito a Chance the Rapper, de 23 años, por no firmar con un gran sello discográfico, lanzar su brillante música de manera independiente y encontrar el éxito como una fuerza mayor en la música. Aunque las disqueras son útiles, Chance tiene todo lo que necesita: es un rapero talentoso que va al ritmo de su propio tambor, con la juventud a su lado.

7. "Hero", Maren Morris. Maren Morris es una cantante country espectacular que mezcla múltiples géneros en su grandioso primer álbum. Ofrece un sonido fresco con canciones tan profundas como "My Church", tan juguetonas como "Rich" y tan dóciles como "I Could Use a Love Song". No hay una sola mala tonada en "Hero".

8. "Malibu", Anderson .Paak. "Malibu" de Anderson .Paak está lleno de canciones suaves de hip hop y soul que pueden ayudar a relajarte.

9. "Joanne", Lady Gaga. ¿Pueden por favor dejar vivir a Lady Gaga? Aunque es una de las estrellas pop más exitosas de la década, a veces es infravalorada. Pero en "Joanne" se deshace del sonido que la hizo famosa y demuestra una vez más que no es una cantautora sencilla. Es una jefa.

10. "Mind of Mine", Zayn. En One Direction, Zayn era un chico; en su primer álbum como solista es un hombre crecido. El cantante teje de manera brillante el R&B con el soul, el pop y otros géneros para lograr una de las mejores producciones discográficas del año.