Beltré podría jugar en el Clásico Mundial

Beltré no había tenido participación en los primeros siete compromisos de los Rangers, debido a un tirón en la pantorrilla izquierda, sufrido el 14 de febrero, durante una sesión de gimnasio dentro de su casa en California.

Will Middlebrooks estaba incluido como antesalista en la alineación original para el duelo contra Seattle, pero Texas hizo un ajuste en el orden al bate, luego que Beltré fue examinado por el médico del equipo Keith Meister.

"Me dijo que la resonancia magnética lució mejor, que la lesión había sanado aproximadamente al 85%... va a llevar un tiempo para que se cure completamente", relató el dominicano. "Pero de acuerdo con lo que él ha visto y con lo que yo he hecho, correr y todo sin sentir molestias, la decisión depende de mí".

Beltré, quien está a 58 hits de llegar a los 3.000, fildeó dos roletazos sin problemas y no conectó imparable en dos turnos. Abandonó el encuentro luego de tres innings y los Rangers se impusieron por 8-2.

"Me siento bien", dijo. "No sentí molestias ni problemas. Sé que hay algo ahí todavía... Sólo necesitaba jugar para ver cómo me sentía. No podía tomar decisiones sin entrar al terreno y saberlo. No tengo que sentirme al 100%".

La única aparición de Beltré en el Clásico Mundial data de 2006.

Beltré, cinco veces ganador del Guante de Oro, cumplirá 38 años el mes próximo. La temporada pasada bateó para .300 con 32 jonrones, 31 dobletes y 104 impulsadas.

Manifestó su deseo de jugar otro encuentro o dos con los Rangers, antes de decidir si participará en el Clásico. República Dominicana debuta el jueves, enfrentando a Canadá en Miami.