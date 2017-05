Bélgica da libro a migrantes que menciona bombas y cárceles

Raad Al Azzawi, de 38 años, ha estado tomando clases de francés en una escuela en un suburbio de Bruselas desde septiembre. Recibió el libro para aprender y practicar el lenguaje.

El texto contenía oraciones como: "Papá lanza una bomba y va a la cárcel"; "Estoy comiendo sándwiches en prisión"; “Me muestra la bomba y la prisión”.

Al Azzawi dijo el jueves a The Associated Press que "en Irak, hay mucha miseria. Vi estos escritos y francamente, me pusieron muy triste".

En opinión de su maestra, Catherine Lemaire, los textos indican que los solicitantes de asilo son "considerados estúpidos o terroristas. Para mí esto es inaceptable".

Ella tomó fotos de algunas páginas y las publicó en Facebook, luego de que se enteró de que estaba entregando el libro a migrantes y solicitantes de asilo para ayudarles a aprender francés.

Lemaire conoció a Raad cuando ella trabajó como voluntaria con la Cruz Roja para dar asilo temporal a refugiados. Al Azzawi vivió con ella durante cuatro meses antes de encontrar un lugar propio, pero todavía la visita casi todas las mañanas para practicar francés.

"Al principio yo ni siquiera podía atreverme a traducírselo a él, porque era muy grave y me sentí un poco avergonzada de que Bélgica pudiera ofrecer ese material", afirmó Lemaire, quien no trabaja con la escuela Erasme de Anderlecht, que entregó el libro.

El director de la escuela, Bernard Delecluse, se ha disculpado por el "error", diciendo que las páginas ofensivas habían pasado desapercibidas durante unos tres años. Las "frases desafortunadas" han sido eliminadas, agregó Delecluse.